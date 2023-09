Dalić sve što dotakne ‘pretvara u zlato’: ‘Stvorio je nešto puno veće od medalja, to moramo sad čuvati’

Autor: Andrija Kačić Karlin

U novu rundu kvalifikacijskog ciklusa hrvatska reprezentacija ulazi bez pritiska, ali uz oprez. Sukus je to izlaganja nekad blistavog nogometaša i našeg komentatora Zorana Vulića. Hrvatska u izlučnoj skupini najprije u petak čeka Latviju na Rujevici, tri dana kasnije gostujući je dvoboj protiv Armenije u Erevanu…

“Jako je bitno što je Hrvatska dobila utakmicu u Bursi protiv Turske. Nakon onog nesretno primljeno gola u nadoknadi u Walesu u Splitu. To nas je vratilo, neću reći u bezbrižnost, nego na pravi put. Da se nije dobilo Tursku imali bismo četiri izgubljena boda. Situacija bi nam bila malo kompliciranija. Makar, ne smijemo sumnjati da se nećemo kojim slučajem plasirati na Euro. Ali, zašto to ne bi bilo lakše, nego teže. Mi smo ipak najbolja momčad u skupini i sigurno morao biti među prva dva”, govori nam Vulić.

Dobro, je li sada imperativ osvajanje svih šest bodova iz ove dvije utakmice?





Kult reprezentacije treba čuvati

“Ma nije, ali imamo pravo to očekivati. I zbog naboja koji je u reprezentaciju, ali i zbog naše kvalitete. Vidite da jedan Luka Modrić s 38 godina trči na pripreme. Mi smo stekli taj kult kojeg pošto, pod svaku cijenu treba čuvati. Vidite, baš taj kult nam pomogne da prebrodimo teške trenutke. Bojali smo se gostovanja u Turskoj nakon samo remisa protiv Velšana. A tamo sredimo stvari lako. Mi imamo tu moć, snagu, drug, samo se to treba aktivirati”.

Kako vi gledate na nepozivanje Livaje, je li to samo zbog rujevičkog incidenta?

“Ma, Dalić je sve fino objasnio. A tko sam ja da mu solim pamet nakon svih njegovih dosadašnjih uspjeha. Pa, sve što je dotakao je pozlatio. Rekao je Dalić da i dalje računa na Livaju i tu raspravu smatram bespotrebnom. Kao što je bilo bespotrebno to što se dogodilo na treningu na Rujevici. Ne smiju se preko reprezentacije forsirati klupsko-navijački loši odnosi. K tome, Dalić je pozvao i neke nove napadače, da ih vidi, provjeri. On sve to radi sustavno”.

Što mislite, hoće li Zlatko Dalić koristiti priliku da malo odmara Luku Modrića, zapravo da reprezentaciju lagano priprema na njegov odlazak. Koji je izvjestan, samo još ne znamo kada?

“Sigurno da hoće, sve više će odgovornosti padati na Kovačića. Zato je jako dobro što je odigrao sjajnu utakmicu protiv Turske. To je dobar znak. I inače, kada ne bude Modrića, jer se sjećam kao igrač kako je bilo kada ode najbolji – svi moraju dati trećinu više da bi ga se nadoknadilo. Tako da se neće biti samo na Kovačiću. Mislim da Dalić zna što radi.”, kaže i zaključuje:

“Ponovit ću, kako ga uopće upozoravati na nešto kada je dosad sve odlično napravio. Danas, imamo roster od dvadesetak i nešto igrača. Mnogi igrači jesu promijenili klubove, neki su došli do elite svih elita, mislim tu na Gvardiola i Kovačića. To je napredak i za reprezentaciju, a za naš nogomet najveće priznanje. A svi oni u novim klubovima željni su potvrde. Kako u reprezentaciji vlada jedan duh jedinstva, tako se ti igrači i krijepe tijekom ovih okupljanja. Lagano dolaze novi, lagano odlaze stari, sve je to neki prirodan proces, a rezultat nam ne pati. To je najvažnije”.