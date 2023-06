Dalić priprema sastav u kojem Vatreni još nisu igrali! Velike promjene, a jednom igraču ovo je prilika života

Autor: Ivor Krapac

Bliži nam se polufinalna utakmica europske Lige nacija u kojoj će Hrvatska na završnom turniru u Nizozemskoj igrati protiv domaće reprezentacije. S centra stadiona De Kuip u Rotterdamu krenut će se sutra u 20:45 sati, a prije srijede koja Vatrenima nudi šansu za dolazak do finala, na hrvatskoj strani moglo bi biti i velikog iznenađenja.

Ono se sprema na krilnoj poziciji na lijevoj strani. To mjesto do sada je standardno držao Ivan Perišić, no po uigravanju koje je Dalić obavljao u Rijeci, u tjednu priprema prije jučerašnjeg dolaska u Nizozemsku, otvara se nova opcija koja bi veliku šansu dala Luki Ivanušecu, sjajnom u dresu Dinama u drugom dijelu sezone.

Na lijevoj strani Vatrenih, time bi se dogodila značajna promjena s obzirom na to da bi krilna pozicija bila pokrivena drugačije, s ulaskom 24-godišnjeg igrača Dinama, dok bi Perišić zaigrao na lijevom boku. Bilo bi to bliže ulozi kakvu ima u klupskom dresu, igrajući za Tottenham.





Ivanušec se nametnuo

Ivanušec je svoje mjesto u reprezentaciji za put na završnicu u Nizozemskoj osigurao nakon što ga nije bilo s Vatrenima na Svjetskom prvenstvu u Katru. U prvom dijelu sezone nije bio u formi koja bi ga stavila među putnike na SP, no jako se podignuo nakon Katra. Sveukupno gledajući, na kraju sezone imao je 13 golova i pet asistencija u dresu zagrebačkih Plavih, pomažući im u dolasku do novog naslova prvaka u SuperSport HNL-u.

Ivanušecu bi igranje od prve minute protiv Nizozemaca donijelo šansu kakvu još nije imao među Vatrenima. Do sada ima 12 nastupa za najjaču hrvatsku nacionalnu momčad, u tim nastupima zabio je jedan gol, a u Rotterdamu mu se smiješi prilika u utakmici jako velikog uloga.

Prije odlaska u Nizozemsku, Ivanušec je pričao o sebi i o svojoj sezoni na posljednjoj konferenciji za novinare u Rijeci.

Nije skrivao koliko mu je značio sjajni drugi dio sezone.

“Zadovoljan sam kako sam igrao ove godine, mislim da je ovo bila moja najbolja polusezona”, rekao je 24-godišnji adut Hrvatske i Dinama pred novinarima.

Ivanušec bi ušao na lijevo krilo, a drugdje u prvih 11, u slaganju posljednjeg reda, postoji mogućnost da u početnom sastavu bude Domagoj Vida koji bi na stoperskoj poziciji donio iskustvo. Kandidat je i Martin Erlić, dok se očekuje da je Josip Šutalo siguran na drugom stoperskom mjestu.









Traži se odgovor na pitanje tko bi mogao najbolje zamijeniti Joška Gvardiola kojeg nema zbog ozljede.

Bude li Ivanušec na lijevom krilu, Perišić bi svoje mjesto imao na lijevom boku, a traje jedna nepoznanica i na drugoj strani, na desnoj bočnoj poziciji.

Josip Juranović bio je standardan i neizostavan u Katru, no sada se sve više nameće i Josip Stanišić koji traži svoju šansu.









Bude li aktivirana opcija s Ivanušecom i Vidom u prvih 11, hrvatski početni sastav izgledao bi ovako:

Livaković – Juranović (Stanišić), Vida, Šutalo, Perišić – Modrić, Brozović, Kovačić – Pašalić, Kramarić, Ivanušec.