DALIĆ SE NE OPTEREĆUJE SRBIJOM: ‘Osobno ne bih volio da prođu Škoti’

Autor: J.V.H.

Odmah po završetku ždrijeba izbornik Zlatko Dalić je podijelio svoj dojam:

– Nema adekvatne grupe, jedino što nisam želio a to je Portugal iz treće jakosne skupine. Ponovno nam je protivnik Engleska, velika reprezentacija. Nema ljepšeg početka što se spektakla tiče. Poznajemo se i biti će to ponovno zanimljivo.No, nama su dvije sljedeće utakmice ključne. Želimo te dvije pobjede, naš glavni cilj se zna a to je da prođemo skupinu.

A upravo suparnik iz posljednje jakosne skupine intrigira.

– Da, Srbija je uvijek nezgodan suparnik. No, ja osobno ne bih volio da prođu Škoti. to znači da bismo morali dva puta igrati protiv domaćina natjecanja.

Za kraj, ideja je bila da kamp reprezentacije bude kod kuće.









– Da, sada to gubi smisao, jer sve tri utakmice igramo na Otoku, zaključio je Dalić.