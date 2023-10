Dalić se hvata za glavu zbog novog problema, pada mu u najgore vrijeme

U fazi sezone s važnim utakmicama hrvatske reprezentacije i u nastavku borbe za vrh u SuperSport HNL-u, u prvi plan došli su problemi koji izazivaju glavobolje za Zlatka Dalića, ali i za Dinamo nakon poraza od Hajduka na Poljudu u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

Što se Vatrenih tiče, derbi je donio nevolju s obzirom na to da je Bruno Petković zbog ozljede otpao za utakmice protiv Turske i Walesa u kvalifikacijama za Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka. Obnovio je ozljedu zadnje lože i neće biti na raspolaganju za dolazeće utakmice, a izborniku slijedi odluka kako najbolje popuniti mjesto glavnog napadača u susretima u kojima Hrvatska može osigurati put na Europsko prvenstvo.

Jedan od kandidata je i Marko Livaja, povratnik u reprezentaciju, no s obzirom na Livajin pad forme, možda to i nije najbolja opcija dok Dalić razmatra kako zamijeniti Petkovića.

Rano u novoj sezoni u Njemačkoj, svoju kandidaturu za vrh napada ističe Andrej Kramarić, koji do sada ima šest golova i asistenciju u sedam ovosezonskih nastupa za Hoffenheim, no kao i u reprezentaciji, i u klubu je u akciji u ulozi koja nije klasična napadačka, prava centarforska.

U Njemačkoj Kramarić igra ili kao napadački usmjereni veznjak ili na krilu, a s krilnom pozicijom, tu ulogu često ima i s Vatrenima, što za Dalića stvara problem jer bi zbog Petkovićevog izostanka morao u nekoliko promjena, a još nema ni teže ozlijeđenog Ivana Perišića s njegovim prodorima i ubacivanjima s lijeve strane.

Andrej Kramarić has converted all three penalties he has taken in the Bundesliga this season. He has scored each of his last seven in Germany’s top flight. #TSGBVB pic.twitter.com/ce3MDiDbQN

— Football24/7 (@foet247europa) October 3, 2023