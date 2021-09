DALIĆ PRELOMIO; NA GOLU IVUŠIĆ, U NAPADU IZNENAĐENJE: ‘Od njega očekujem prevagu’

Autor: J.Č

Nakon Matjaža Keka, svoju izjavu prije sutrašnje utakmice dao je i hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

“Moramo biti favoriti na Poljudu, pred domaćim navijačima. Možda nam je ovo i najteža utakmica jer je treća u tjedan dana, a Slovenci su agresivni i borbeni. Uostalom, oni su nas već pobijedili”, započeo je izbornik.

“Nećemo puno mijenjati. Mogu vam reći da će od početka zaigrati Marko Livaja, on to zna već nekoliko dana. Očekujem prevagu od njega. Neki igrači poput Sose, Juranovića i Lovrena odigrali su sve tri utakmice pa me malo strah početi utakmicu s njima. Više ću znati nakon zadnjeg treninga”, nastavio je Dalić.

“Osjećam se odlično, pogotovo nakon gola. Nismo primili u zadnje dvije utakmice, ali ako sutra ne pobijedimo to pada u vodu”, rekao je Ivan, a zatim nastavio:

“Poseban je osjećaj igrati na Poljudu. Jedva čekamo sutra istrčati na travnjak. Bitna je utakmica ispred nas, moramo pobijediti da budemo na pravilnom putu”, zaključio je Perišić.