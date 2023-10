Dalić prelomio: Hrvatska s velikim povratnikom ide u utakmice odluke

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis igrača na koje računa na hrvatskom završetku puta u skupini kvalifikacija za Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka. Hrvatska će 18. studenog igrati protiv Latvije u Rigi, tri dana kasnije na rasporedu je utakmica protiv Armenije na travnjaku Maksimira, a potrebne su dvije pobjede s kojima bi Vatreni mogli do drugog mjesta u grupi i izravnog odlaska na Euro.

Dalić je najavio promjene u odnosu na prošlo okupljanje reprezentacije koje nije završilo dobro. Pamte se porazi od Turaka u Osijeku i Velšana u Cardiffu, čime je ugrožen hrvatski nastup na Euru, a popis za dolazeće utakmice otkrio je o kakvim je promjenama riječ.

Na izbornikovom popisu je i jedan veliki povratnik, Marko Pjaca, čiju su karijeru jako usporile ozljede, no sada se vraća u pravi ritam u dresu Rijeke. Pjaca bi trebao dati dodatni poticaj u igri prema naprijed koja je za Vatrene bila problem protiv Turske i Walesa, kada je zbog ozljede izostao Andrej Kramarić, a također ozljedom opterećeni Bruno Petković odigrao je samo dio utakmice protiv Turaka.

Iako je zbog njihovih ozljeda neizvjestan nastup i u dolazećim utakmicama, Kramarić i Petković su na Dalićevom popisu, a u napadu, pozvan je i Ante Budimir koji se vraća u reprezentaciju prvi put nakon što je bio dio brončane momčadi s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Katru.

Budimir je ove sezone do sada zabio pet golova u ukupno 13 nastupa u dresu Osasune, a takav učinak nije promaknuo Daliću koji ga je vratio među Vatrene.

Here is #Croatia squad for the November #EURO2024 qualifiers vs. Latvia and Armenia! 🇭🇷🥁#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/R1LhASvkHn

— HNS (@HNS_CFF) October 30, 2023