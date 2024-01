Dalić poslao poruku, jasno je zašto je njegov bivši miljenik morao nešto napraviti

Nekoliko je različitih aspekata dolaska Josipa Brekala u Hajduk, u kojem ga čekaju nakon postignutog dogovora o posudbi iz Fiorentine do završetka sezone. Po dolasku, Brekala će čekati uklapanje u novu momčad, tu je i financijska strana priče u kojoj bi u Hajduku trebao zarađivati manje nego u slučaju neuspjelog dolaska u Dinamo, ali važna je i Brekalova borba za igranje u hrvatskoj reprezentaciji, s pokušajem nametanja Zlatku Daliću kako se bliži Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

S obzirom na to da bi Brekalo bio kandidat za igranje na krilu u sustavu koji s reprezentacijom ima Dalić, bilo bi korisno za reprezentaciju kada bi se 25-godišnjak brzo nametnuo i došao do minutaže u dresu Hajduka. Širenje konkurencije na krilu među Vatrenima bila bi velika stvar u godini velikog natjecanja, u kojem će trebati što više jakih opcija za prijetnju za gol protivničkih momčadi.

Taj aspekt priče, izdvojen od Hajduka, Fiorentine i dogovora o dolasku Brekala na Poljud, također je važan u ovom transferu, a osobito će biti zanimljiv izborniku Daliću u traženju idealne momčadi za izazove na ovoljetnom Euru. Brekala je već zvao, čvrsto ga je imao u svojim planovima, no takav nominalni status jednog od miljenika u planovima izbornika ne znači puno ako nema minuta u klubu. U slučaju do Brekala je to došlo do izražaja, s klupskim lutanjem ispao je iz Dalićevih planova.

Dalić je u nedavno okončanim kvalifikacijama za Euro dugo imao Brekala izvan svojih planova, no vratio ga je u dvije utakmice koje za Vatrene nisu završene dobro, u porazima od Turske i Walesa koji su doveli pod znak pitanja nastup na velikom natjecanju u Njemačkoj.

Prije toga, Brekalo je zbog slabe klupske minutaže dugo bio bez reprezentativne pozivnice, uključujući i izostanak sa Svjetskog prvenstva u Katru, tada još dok je bio član Wolfsburga. U Njemačkoj mu nije išlo po željama, novo rješenje je potom tražio u klubu iz Firence, no ni ondje nije uspio doći u prvi plan.

U posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Euro, protiv Latvije i Armenije, Brekalo ponovno nije bio u krugu kandidata na koje je Dalić računao. Izbornik je time poslao jasnu poruku, a nije dugo trebalo da na nju 25-godišnji igrač sa svojim zastupnicima odgovori tražeći novu klupsku postaju. Jasno je da je nešto morao napraviti, u Fiorentini više nije mogao ostati.

🔴🔵🇭🇷 Hajduk Split have agreed on deal to sign Josip Brekalo from Fiorentina after Dinamo Zagreb deal collapsed.









Fixed fee for loan plus add-ons in case of league title and access to European cups.

Brekalo will travel to Croatia today, then medical in Split will be tomorrow. pic.twitter.com/ss6RlQR6OZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024