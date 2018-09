DALIĆ OTKRIO ZAŠTO SE HRVATSKA RASPALA! Izbornik objasnio zašto se dogodio najteži poraz u povijesti

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je natjecanje u Ligi nacija debaklom u Elcheu izgubivši od Španjolske sa 0-6 što je najteži poraz ‘Vatrenih’ u povijesti.

Do sada najteži poraz doživjeli smo u rujnu 2009. na Wembleyju u kvalifikacijama za SP 2010. izgubivši od Engleske 1-5. No, ‘Furija’ je svjetskim doprvacima ‘čestitala’ šesticom.

Golove za španjolsku vrstu zabili su Saul Niguez (24), Marco Asensio (33), Lovre Kalinić (35-ag), Rodrigo (49), Sergio Ramos (57) i Isco (70). Posebno je bio raspoložen Asensio koji je nam je zabio dva gola, jer je Kalinić zatresao svoju mrežu nakon njegovog udarca, te upisao i dvije asistencije.

Nakon utakmice izbornik je pokušao objasniti što se dogodilo.

“Da, dobro smo funkcionirali prvih 20 minuta, ali nakon ozljede Vrsaljka smo nestali s terena. Nije bilo ni duela, ni agresije, a protivnik nas je razbio. Ovo je nama jedna velika pouka. Raspali smo se, nismo bili niti sjena onoga od prije, a to je ono što moramo znati da je problem”, rekao je Dalić i nastavio…

“Ne može se uvijek igrati najbolje. Desi se ovakva utakmica, ogroman je to poraz, 6:0 i teško je to za nas. Međutim, što je tu je, mi ćemo izvući pokue i neke stvari. To je nogomet, idemo dalje”, kaže Dalić.

Otkrio je i što je s Vrsaljkom. “Vratila mu se stara ozljeda i on nakon toga ne može igrati dalje. To je jedan problem koji traje, kad osjeti bol onda ga izvadimo, a on se oporavi za koji dan. Rog na desnom beku? Mi nemamo desnog bočnog. Jedvaj je probavao, ali nije išlo, s Rogom sam sada pokušao. Rekao sam da moramo probavati, a to i radimo”, završio je Dalić.

Tijek utakmice

Hrvatska je odlično ušla u utakmicu i u prvih 20 minuta je imala dvije sjajne prilike koje su promašili Santini i Perišić, no potom je uslijedio potop i katastrofa nedostojna svjetskih doprvaka.

U 15. minuti Vrsaljko je sjajno ubacio na vrh peterca, a Santini je potpuno sam promašio gol. Tri minute kasnije Vrsaljko je ubacio još jednu sjajnu loptu, ovoga puta do Perišića čiji je udarac blokirao Carvajal. Prvi problemi počeli su u 19. minuti kada je do tada odlični Šime Vrsaljko napustio teren zbog ozljede koljena, a umjesto njega u igru je ušao Marko Rog.

Nažalost, uslijedio je neobjašnjiv pad i Hrvatska je od 24. do 35. minute primila tri gola. “Vatreni” su se raspali i već tada je bilo jasno kako je ova utakmica izgubljena. Ne samo zbog rezultata već i zbog nemoći koju smo u tim trenucima pokazivali.

Prvi pogodak primili smo pomalo naivno u 24. minuti. Sergio Ramos je sjajnom dijagonalom uposlio Carvajala koji je ubacio u kazni prostor, a na loptu je naletio Saul Niguez i zakucao je glavom u mrežu postigavši pogodak u svom rodnom gradu. Na 2-0 je povisio Marco Asensio sjajnim udarcem sa 20 metara. Samo dvije minute kasnije već je bilo 3-0, a ponovo je u naslovnoj ulozi bio Asensio. Napadač Real Madrid je ovoga puta ‘opalio’ iskosa sa 20 metara, lopta je pogodila vratnicu, odbila se u Kalinićeva leđa i završila u mreži. U sudačkoj nadoknadi među strijelce se mogao upisati i Rodrigu, ali je pucao pored gola.

No, u 49. minuti napadač Valencije nije promašio. Asensio ga je fantastičnom loptom gurnuo oči u oči s Kalinićem i Rodrigo je zabio hrvatskom vrataru kroz noge. Potop se nastavio u 57. minuti kada je Asensio ubacio iz kornera, a Ramos zabio za 5-0. Nažalost, ‘La Roja’ nije na tome stala. U 70. minuti među strijelce se upisao i Isco. Do kraja utakmice mogli smo primiti i sedmi gol, no Kalinić je i nešto obranio.

Španjolcima je to druga pobjeda nakon što su u subotu u Londonu porazili Englesku (2-1) i nakon dvije utakmice imaju šest bodova istaknuvši tako glavnu kandidaturu za pobjednika skupine, dok će Hrvatska i Engleska u međusobnim susretima razriješiti pitanje tko će preseliti u niži rang natjecanja.

Pobjednik skupine će izboriti nastup na ‘Final Fouru’ Lige A, dok će najslabije ekipe iz četiri skupine preseliti u niži rang natjecanja, Ligu B.

Hrvatska će idući nastup imati 12. listopada na praznoj Rujevici protiv Engleske.