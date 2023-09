Dalić otkrio tajnu dramatičnog poziva, Šuker ga je nazvao hitno u 23 sata samo s jednim ciljem

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti, Zlatko Dalić, bio je gost u prvoj epizodi druge sezone emisije (Ne)uspjeh prvaka čiji je voditelj član brončane generacije iz 1998., Mario Stanić.

Dalić je govorio o svojoj igračkoj i trenerskoj karijeri s fokusom na povijesne rezultate koje je ostvario s reprezentacijom koju je preuzeo 2017. nakon što je smijenjen Ante Čačić.

“U Varteks sam došao 1992. godine, kada smo mi svi koji smo igrali po Bosni i Hercegovini tražili klubove zbog ratne situacije. Mene je Varaždin ugostio, primio i nakon 31 godinu još sam tu. Tu je moja baza, tu sam zasnovao svoju obitelj, krenuo sam odavde i nešto napravio kao nogometaš, a pogotovo kao trener. Ovaj klub, ovaj grad mi je dao šansu, a u životu je najvažnije i najteže dobiti šansu” započeo je.





Nije sve bilo bajno

Zatim je nastavio: “Kao igrač nisam imao neku blistavu karijeru. Nisam bio igrač takvoga nivoa, kapaciteta. Nisam nikada bio u reprezentaciji i nisam otišao u inozemstvo. Jednostavno sam bio prosječan klupski igrač, zahvalan, koji je uvijek davao sve od sebe, ali za nešto više nisam imao kvalitetu. I onda su mi se svi moji snovi, ambicije, sav moj trud i rad tijekom godina, vratili u trenerskom poslu.”

“Zadnjih godinu i pol sam nekako više igrao na svoje ime, ugled. Igrao sam zadnjeg veznoga, a u tom zadnjem periodu bih došao do stopera, uzeo loptu i napucavao. To može svatko, to je veteranski nogomet. U listopadu sam završio karijeru i čim sam to javio Anđelku Herjavcu (predsjednik kluba, nap. a.), koji me volio i čak kritizirao trenere što me ne stavljaju u igru, on me odmah priključio stožeru. Tako da sam se idući dan pojavio u svlačionici kao pomoćni trener! Glavni je bio Ivan Katalinić, a prvi pomoćni Branko Janžek.”

Ispričao je anegdotu koja mu se dogodila pri dolasku u Saudijsku Arabiju: “Došao sam u hotel navečer i menadžer mi dolazi da mu dam putovnicu kako bi mi izradio vizu i da se nađemo u 9 ujutro u hotelu, s njim i predsjednikom kluba. Dođe 9 sati, ja čekam, nema nikoga. U 10 nema nikoga, u 11… Ja hodam hotelom, nemam putovnicu, čovjek se ne javlja… I onda mi priđe čovjek, pita jesam li ja Zlatko, to je bio predsjednik kluba, engleski ne znamo ni on ni ja, ali nekako se sporazumijevamo i ispadne da je i on čekao menadžera, koji je zaspao! Tako da ništa od moje vize i tek smo idući dan to riješili.”

Komentirao je i svoj dolazak na klupu Vatrenih: ” Nakon što sam se vratio iz Azije, htio sam se odmoriti, na more s prijateljima… Zvali su me i tada iz Saudijske Arabije, pregovarao sam u Dubaiju i bio sam ‘na vagi’ da prihvatim, ali mi je žena rekla “nemoj, nije nam o glavu, ‘ajmo ostati u Hrvatskoj’. I odbio sam i dođe poziv u reprezentaciju. Sudbina… Davor (Šuker, nap. a.) me zvao da u 23 sata dođem u Zagreb i sjeo sam u auto i krenuo. Nisam ni odijelo imao. Rekao sam da mogu, da vjerujem u igrače i reprezentaciju, iako neke igrače nisam nikad ni vidio. Pa sam dva dana razgovarao s njima, zvao sam Srnu, Vukojevića, analitičara za Ukrajinu… Svi koji su sumnjali, s pravom su sumnjali, ne zamjeram to nikome. ”

Za kraj je komentirao zašto ne zove neke igrače: ” Rezultat je jedino mjerilo, a on je pokazao da je svaka moja odluka bila ispravna. Kao i svaki popis, taktika… Nikad nikome nisam zatvorio vrata, svatko ih sebi otvara ili zatvara ponašanjem, govorima, igrama, treningom… Nekoliko igrača ne zovem iako bi možda mogli biti u kadru, ali znaju kako su se ponašali, što su pričali… Čim čujem da se netko žali što ga nisam zvao i slično, nema ga!”