DALIĆ OTKRIO SASTAV ZA ŠPANJOLSKU! Može li se Hrvatska s ovakvom postavom osvetiti za najteži poraz?

Autor: HINA/B.H.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić otkrio je kako će na vratima protiv Španjolske biti Lovre Kalinić, dok će lijevog braniča igrati Tin Jedvaj ili Antonio Milić.

“Nema previše dvojbi oko sastava, nema puno nepoznanica. Vas najviše zanima tko će braniti. Na vratima će biti Kalinić. On ima naše puno povjerenje. Igrači su uglavnom svi zdravi. Pivarić trenira, ali nećemo riskirati i lijevog beka će igrati Jedvaj ili Milić,” otkrio je izbornik dodavši: “Obojica imaju plusova i minusa. Jedvaj je u zadnje vrijeme igrao jako dobro, dao je neke golove, ali to nije njegova pozicija. Milić nije toliko igrao, ali on je kandidat.”

Dakle, ostatak momčadi činit će Vrsaljko, Lovren i Vida u obrani, u veznom redu će biti Brozović, Rakitić i Modrić, a u napadu Perišić, Rebić i Kramarić.

Dalić je naglasio kako ga posebno raduje rasprodani stadion, te sjajna atmosfera koja vlada uoči utakmice koja je na rasporedu u četvrtak u 21 sati.

“Želim se zahvaliti našim navijačima. Da je kapacitet stadiona četiri puta veći, stadion bi bio pun. To je za nas najvažnije u ovom trenutku,” poručio je.

Hrvatska je u prvom susretu u Elchenu doživjela rezultatski debakl upisavši najteži poraz u povijesti (0-6). Međutim, u prvih 20 minuta utakmice ‘Vatreni’ su igrali sjajno.

“Mi smo odigrali dobro 20 minuta, možda i bolje nego na SP-u, ali nismo zabili i utakmica se okrenula u drugom smjeru. Ponovo ćemo tražiti visoki presing i defanzivni blok. Želimo tri boda koja su nam bitna uoči ždrijeba skupina za EP, ali i pobjeda nam otvara da na Wembleyju odlučujemo o prvaku skupine,” kazao je hrvatski strateg.

Na pitanje koja je Španjolska prava – ona iz Elchea ili ona koja je izgubila od Engleske, Dalić je poručio kako pod novim izbornikom ‘Furija’ igra brže i okomitije.

“Španjolska je pokazala dva načina i dva stila igra. Međutim, to je jako kvalitetna momčad. Luis Enrique je promijenio stil, sada igra brzim i okomitim loptama. Protiv nas su bili razigrani i goropadni. Moramo se voditi tom utakmicom, moramo to respektirati i uzeti u obzir.”

Španjolske novinare je zanimalo što misli o mladom Španjolcu Daniju Olmu koji ove sezone igra sjajno u redovima Dinama.

“Dinamo ima sjajnu sezonu, igra sjajne utakmice. U tom stilu igra i Olmo. Radi se o brzom i kvalitetnom igraču koji donosi prevagu. Igra za Španjolsku, a Dinamo mu je velika odskočna daska za dalje.”

Hrvatski strateg je poručio kako se nada da će utakmica zadnjeg kola protiv Engleske odlučivati o prvom mjestu u skupini.

“Ispred nas su dvije opcije. Možemo biti prvi ili ispadamo. Želio bi da utakmica na Wembleyju odlučuje o prvom mjestu. To bi bio vrhunac, na tom stadionu smo napravili neke velike rezultate. Ali prije toga moramo dobiti Španjolsku,” poručio je hrvatski izbornik.

Na ljestvici skupine vodi Španjolska sa šest bodova, druga je Engleska sa četiri boda, a Hrvatska je na začelju s jednim bodom. Do kraja natjecanja još su dvije utakmice. U četvrtak se sastaju Hrvatska i Engleska, a u nedjelju Engleska – Hrvatska.