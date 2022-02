DALIĆ OTKRIO KLUPSKE BOJE: Nisam ni Bosanac ni Hercegovac, ja sam…

Autor: G.I.Š.

Zlatko Dalić dao je veliki intervju za medije u susjedstvu, u kojem se dotaknuo hrvatske nogometne reprezentacije, vlastitih planova i ambicija, klupske pripadnosti i još puno toga.

Zlatko je ponovno naznačio kako mu je vjera bitna stavka u životu, a smatra kako je u vrijeme Rusije 2018. godine svatko normalan iz regije navijao za hrvatsku jer je to tada bilo najbolje s Balkana.

Povela se i vječita rasprava o tome je li Dalić Bosanac ili Hercegovac, pošto je izbornik iz Livna, a za Livno se u BiH oduvijek spore je li Bosna ili Hercegovina. Zlatko je tako zaključio kako je Livno ono i između Bosne i Hercegovine.

Uvijek Hajdukovac

“Otišao sam u Hajduk kao dijete. Taj klub me usmjerio, dao mi je šansu da nešto napravim od života. I to je bila moja prva šansa, prvi iskorak iz Livna. Bio je to ogroman šok, doći u veliki Split iz malog mjesta. U tim situacijama čovjek treba opstati. Dođu izazovi velikog grada, a ti si dijete, nemaš pojma ni o čemu”, počeo je priču o Hajduku Dalić pa nastavio:

“Lako se tada ode u krivom pravcu. Možda je to najvažnije razdoblje mog života, te dvije, tri godine do punoljetnosti, kada sam uspio sačuvati sam sebe. Uspio sam se izgraditi, postaviti sebi cilj i ambiciju. A moj cilj je bio da se ne vratim u Livno. Da sam se vratio, značilo bi da nisam uspio. I to me vuklo naprijed”.

“Hajduk mi puno znači, to je bila moja prva stepenica ka životu i svijetu. On me usmjerio, dao mi šansu da nešto napravim, to je moj prvi iskorak. Ja sam hajdukovac, baš kao i moj otac, koji je na Poljud odlazio i biciklom. No, trenutno sam izbornik reprezentacije, Hrvatska mi je na prvom mjestu, a te moje simpatije prema Hajduku, nemaju veze s tim poslom”, otkrio je Dalić svoje osjećaje prema Hajduku.

Croatian football team's coach Zlatko Dalic praying the Rosary for his team during a match 🇭🇷 pic.twitter.com/ypQVR4hQed





— Sachin Jose (@Sachinettiyil) November 15, 2021

Bitna je šansa

“U životu je najvažnije dobiti šansu, a kada ti je netko da, moraš to poštovati. Na tebi je hoćeš li to iskoristiti, kako kažu – ili jesi ili nisi. Meni su to dali Varteks i Varaždin. Taj grad me od prvog trenutka primio kao svog. Varaždin mi je omogućio sve i tamo se zaista osjećam kao kod kuće. Ja sam Livnjak i Varaždinac”, rekao je Dalić, pa otkrio kako nije pogledao nikada snimku finala iz Rusije:









“Teško mi je to gledati, odigrali smo dotad najbolju utakmicu na Mundijalu, ali splet okolnosti i sudačke odluke su nas dotukle. Nezasluženo smo izgubili to finale, možda smo dotad imali sreće, ali u toj završnici sigurno nismo. No, to je tako, i u sportu, i u životu, mogli smo ispisati povijest, pamte se samo pobjednici”, rekao je izbornik pa otkrio i kako je odbio unosnu ponudu:

“Stigao mi je poziv iz Kine, s tom sam ponudom mogao osigurati pet generacija svoje obitelji, ali me to nije privlačilo. Ovo što sad doživljavam, i u Hrvatskoj i u svom rodnom Livnu, to jednostavno nema cijenu. Svo to poštovanje i radost nakon pobjeda me fasciniraju i vesele, to je moja plaća, moje bogatstvo. Materijalno mi nije presudno, već da me ljudi poštuju i svuda lijepo dočekaju, to mi je dovoljno”, zaključio je Dalić.