DALIĆ OTKRIO KADA ĆE NAPUSTITI HRVATSKU: ‘Došla mi je nova ponuda, bogatija nego ona iz Kine’

Nakon što je s već otpisanom generacijom osvojio drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji ovoga ljeta, Zlatko Dalić postao je trenerski hit u cijelom svijetu. Čudotvorac, mnogi ga i tako nazivaju, često dobiva unosne inozemne ponude, ali do sada je odolijevao svim udvaračima.

Međutim, otkriva Dalić kako možda neće moći propustiti baš sve te nemoralne ponude, ali opet to su ponude koje osiguravaju egzistenciju za njega i naraštaje nakon njega. Nedavno je odbio ponudu iz Kine tešku osam milijuna eura, ali u buduće možda neće tako lako reći ‘ne’.

“Ovih dana došla je još jedna ponuda, friška, aktualna i bogatija nego ona iz Kine o kojoj se pisalo. Stalno me netko zove i ponekad se zapitam imam li pravo biti takav prema svojoj obitelji, da odbijam sve te ugovore koje mi nude, jer nogomet je prolazan, danas jesi, sutra nisi. Tko zna hoće li ubuduće biti takvih prilika. Kazao sam sâm sebi: “Bit će još boljih.” I nadam se da hoće, ali nekad se baš zapitam imam li pravo biti neodgovoran prema sebi i obitelji pa sve to odbaciti. Kad dođe šansa, treba je iskoristiti. Zasad je to tako kod mene, dokle će biti ne znam. Pratim svoj osjećaj, ugovor mi ništa ne znači. Ugovor imam, ali uopće me ne zanima, niti me veže. Ovog časa veže me samo moj feeling, čim osjetim da to više nije to, pokupit ću se. Nisam taj koji će izbornik biti stotinu godinu, koji brani svoj resor. Razmišljam imam li pravo sve to odbijati, zanemariti. Sad je takva situacije, ali vidjet ćemo”, rekao je Dalić za Sportske novosti.

Govorio je Dalić i o uspjesima svojih igrača i tvrdi da nisu zaslužili tako nizak plasman za Zlatnu loptu. Rakitić je bio 19., a Mandžukić 25., Modrić je dakako osvojio.

“Svi igrači hrvatske reprezentacije zavrijedili su kvalitetniji odnos i bolji rejting. Kad pogledamo što je napravila jedna mala Hrvatska, to je zaista fenomenalno. Tako je odlučio žiri. Moramo prihvatiti kako je. Što se mene tiče, svi su naši igrali među prvih pet”, misli Dalić.

Ni FIFA nije bolje tretirala Hrvate, tvrdi Dalić. Modrić je bio u prvoj postavi, Rakitić u trećij, Lovren četvrtoj, Vrsaljko i Mandžo u petoj.

“To je ono što stalno govorim. I naši igrači čak, a kamoli treneri, nisu dovoljno cijenjeni. Uvijek se gleda odakle si, iz kojeg države dolaziš, kakav je njezin statusni rejting. Mi smo iz Hrvatske, s četiri milijuna stanovnika, pa nas stave na začelje. Jedino Luku nisu mogli nikako preskočiti. Borimo se i stalno se moramo dokazivati. Ovo prvenstvo nam je učinilo veliku stvar što smo poskočili po rejtingu, ali opet, ako se ne nastavimo sami boriti za sebe, past ćemo ponovno u drugi plan”, priča Dalić.

Hrvatska nije prošla na Final Four Lige nacija…

“Žao mi je jer smo do završnice bili na Final Fouru. Nismo bili daleko od toga. Eto, nismo prošli, primili smo ta dva gola iz prekida. Kad smo trebali dobiti pogotke, to se nije dogodilo, ali pali su u finišu u trenucima naše potpuno kontrole i nemoći Engleza. To je nogomet, uvijek ti se negdje vrati. No, nemam potrebe ni za čime žaliti, ni kukati. Gotovo je, prošlo je, idemo dalje”, kazao je Dalić.

Kakav je plan za kvalifikacije za Euro 2020. godine?

“Ne smijemo bježati od uloge favorita. Nije bitno tko je u skupini, znamo cilj. Hoćemo li na kraju biti prvi u skupini sa sedam bodova ili 21, to uopće nije bitno. Samo da smo na Euru. Zato ćemo ići korak po korak. Skupina zavarava, jer su Wales, Slovaci i Mađari bili uspješni na Euru, Wales je bio u polufinalu, a Slovaci i Mađari prošli su skupinu. Ne smijemo se zanositi time da su lagani protivnici, moramo ih ozbiljno shvatiti. Jasno da smo favoriti, ali kad ih skautirate, nije to baš tako bezazleno”, izjavio je Dalić.

U 2019. godini moguća je prijateljska s Njemačkom?

“Odmah u Dublinu, nakon ždrijeba, došao mi je Oliver Bierhoff i ponudio utakmicu. Nijemci su sami prišli nama i nakon ne znam koliko godina kazali da žele s Hrvatskom prijateljski susret. Nažalost, nije se poklopilo. Kad su oni slobodni, mi igramo kvalifikacije. Isto tako javila se Ukrajina, ali ni s njima nemamo iste slobodne termine. To vrijedi i za Dansku. Veseli da su Nijemci došli k nama, konkretno Oliver Bierhoff. Nisam tada o tome htio govoriti nikome, čekao sam. Međutim, vidjelo se da od toga neće biti ništa. Razmijenili smo broj telefona, ali to je ponos, da jedna Njemačka pristupi Hrvatskoj i traži prijateljsku utakmicu”, otkriva Dalić.