DALIĆ OTKRIO DOSAD NEPOZNAT DETALJ! Progovorio o (ne)uspjelom eksperimentu i iznenadio objašnjenjem

Kao što se i očekivalo hrvatska nogometna reprezentacija je kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. otvorila pobjedom protiv Azerbajdžana (2-1). Međutim, put do pobjede nije bio nimalo lagan. Svjetski doprvaci su do prva tri boda stigli preokretom slomivši momčad Nikole Jurčevića tek u završnici.

Gosti su poveli u 19. minuti golom Kamila Šejdajeva, a u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Borna Barišić. Sve do 79. minute Azeri su držali remi, a tada je Andrej Kramarić lijepim golom slomio bunker gostiju.

Činjenica je, Hrvatska nije izgledala dobro. Dakako, dijelom je to zbog toga što Dalić nije mogao računati na podosta važnih igrača zbog lakših i težih ozljeda, ali dijelom je to i zbog toga što, takozvani, eksperiment s prošaranim sastavom i igračima izvan svojih pozicija, baš i nije uspio.

Puno toga nije valjalo, da ne seciramo sada, a Dalić na pressici nakon utakmice nije baš htio govoriti o lošem izdanu svoje momčadi.

“Neću gledati što je bilo loše, niti o tome želim govoriti”, rekao je Dalić. Govorit će on itekako o ovoj utakmici, ali ne u javnosti, već u svlačionici i treninzima.

Potom je čestitao svojim igračima.

“Najvažnija nam je pobjeda, samo su nas tri boda zanimala. A osim ta tri vrijedna boda, koja su nam donijela pobjedničku atmosferu, sačuvali smo Brozovića i Rebića, koji sigurno ne bi izdržali dvije utakmice u samo tri dana. Primljeni nas je gol poremetio, okrenuo je utakmicu u drugom smjeru, gosti su tada postali još kompaktniji i odlučniji u nakani da obrane svoju mrežu. A mi smo u prvom dijelu bili nešto sporiji, nismo stvarali šanse. Srećom, zabili smo gol u pravo vrijeme, to nas je spasilo i na odmor smo otišli ipak uzdignute glave i s vjerom da ćemo u nastavku dohvatiti pobjedu. U poluvremenu nije bilo povišenih tonova, mirno smo razgovarali i planirali kako probiti Azere. Strpljivo smo gradili svoje akcije i stvarali šanse, na kraju i zabili taj pobjedonosni pogodak”, rekao je izbornik.

Nahvalio je Bornu Barišića, strijelca prvog gola, a onda najavio i utakmicu s Mađarima.

“Uvijek idemo po pobjedu, mi smo svjetski doprvaci! Kakvu Mađarsku očekujem? Ne znam, vidjet ćemo hoće li se i oni braniti kao Azerbajdžan, ili će biti nešto otvoreniji. No, bit ćemo spremni za to iskušenje, vraćaju nam se Rebić, Brozović i Lovren, možda i Jedvaj”, veli Dalić.

Je li zadovoljan Petkovićem i zašto ga je mijenjao?…

“Bruno je bio korektan, ali treba mu vremena da se privikne na način igre naše reprezentacije. Uoči utakmice bilo je dogovoreno da će u zadnjih pola sata ući Rebić”, pojasnio je Dalić.

Došla je na red priča o eksperimentu s Brekalom na lijevom beku i usudit ćemo se reći, neuspjelom eksperimentu, jer Brekalo je, ne svojom krivicom, bio jedan od najgorih na terenu. Potom je Dalić ponudio zanimljiv odgovor.

“Nije to bio eksperiment! Kod nas nema eksperimenata, nego je sve planirano. Tako smo i Brekalu rekli prije dva mjeseca da ga vidimo na desnom defenzivnom boku i on je tada odgovorio da će i braniti, bude li trebalo! Dakle, pripremili smo Brekala za tu poziciju, imao je dva mjeseca vremena da sve posloži u glavi i nije to bio eksperiment. Brekalo je za mene bio među našim boljim igračima”, veli Dalić.

Hoće li Brekalo opet igrati beka u Mađarskoj?

“Ne znam, vidjet ćemo. Ne zaboravite da Brekalo ima samo 20 godina”, kazao je Dalić.

Premda se izbornik ne slaže da je Brekalo na dijagonalnoj poziciji bio eksperiment, moramo konstatirati da na neki način ipak jest. To što je Brekalo znao dva mjeseca unaprijed da će igrati beka ne znači automatski da će ga odigrati kvalitetno i da se može pripremiti na poptuno drugačije zadaće i stil igre. U klubu ga sigurno nisu trenirali niti mu pomagali da se pripremi za tu ulogu, jer čovjek je ipak lijevo krilo. Dakle, Brekalo na beku je potez ravan onom eksperimentu s Rogom na istoj poziciji, ili onom Cice Kranjčara kada je Schildenfelda gurnuo u špicu na utakmici Dinama i RB Salzburga ili pak Barićevu guranju Stjepana Tomasa u napad…