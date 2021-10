DALIĆ ODLUČIO KOGA ZOVE UMJESTO OZLIJEĐENOG KOVE! Jedan od najvećih talenata dobit će novu priliku!

Užasna vijest za Vatrene danas je stigla iz Londona. Na treningu Chelseaja ozlijedio se Mateo Kovačić i njegov nastup za reprezentaciju u studenom sada je pod znakom upitnika.

Trener Chelseaja Thomas Tuchel potvrdio je da Matea neće biti nekoliko tjedana zbog ozljede zadnje lože, a Dalić i njegov stožer odmah su reagirali.

HNS je pak otkrio kako se izbornik čuo s Kovačićem i da situacija možda i nije tako loša kako se mislilo na prvu.

“Izbornik Zlatko Dalić razgovarao je s Kovačićem, a liječnička služba hrvatske nogometne reprezentacije u kontaktu je s liječnicima Chelseaja te će pratit razvoj Kovačićeve ozljede. Ovisno o razvoju oporavka, bit će poznato hoće li Mateo biti spreman za odlučujuće kvalifikacijske utakmice za SP u Kataru u studenom”, objavio je HNS i dao nadu da će Kova igrati u odlučujućim utakmicama.

