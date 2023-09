Dalić odgovorio koliko dugo Modrić ostaje među Vatrenima: ‘Njegova želja je neupitna’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je nastavak kvalifikacijskog ciklusa za EURO 2024. koji će se održati u Njemačkoj. Vatreni će igrati protiv Aremije i Latvije.

Izbornik Dalić najavio je susrete za Dnevnik Nove TV najavio je svih šest bodova: “Pa to nam je cilj, da što prije uhvatimo te bodove koji će nam biti garancija za Euro. Utakmica po utakmica i nastojati što prije riješiti tu situaciju.”

Dotaknuo se prijelaznog roka: “Mislim da je bio sjajan prijelazni rok, svi naši igrači su otišli na bolje, u bolje klubove. Ja kao izbornik mogu biti zadovoljan s njima i misim da imamo spremnu reprezentaciju.”





Novi izazovi

“Njegova želja je bila neupitna, mi smo razgovarali nakon Španjolske, on je odlučio sam da ide dalje i ja sam to prihvatio. Nadao sam se i vjerovao da će nastaviti s nama i hvala Bogu nastavlja do Eura, ja se nadam i dalje, ali vidjet ćemo. Hvala mu na toj odluci.”

Za kraj je komentirao Kovačića: “On je tamo uhvatio svoju poziciju prije nego što su drugi očekivali. Kad je Guardiola vidio kakvog je igrača dobio, stavio ga je odmah u prvu ekipu.”