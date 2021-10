DALIĆ OBJAVIO SASTAV: Stiže jedan veliki povratak, Hrvatska čeka utakmice odluke!

Zlatko Dalić objavio je popis igrača koji će uskoro biti na okupu za posljednje dvije utakmice hrvatske reprezentacije u skupini u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Podsjetimo, u studenom se prvo igra na Malti, a zatim na splitski Poljud dolazi Rusija, u susretu u kojem bi mogla pasti odluka o putniku na SP.

Hrvatska će 11. studenog biti na malteškom gostovanju, a tri dana kasnije slijedi susret s Rusima na domaćem terenu. U toj utrci, Rusija uoči dolazećih utakmica ima dva boda prednosti na vrhu skupine, a Vatreni će je pokušati prestići i time osigurati odlazak u Katar.

Okupljanje hrvatskih reprezentativaca dogodit će se 8. studenog u Zagrebu, dva dana uoči odlaska na Maltu. Dan poslije gostujuće utakmice koja će 11.11. u malteškom Ta’ Qaliju početi u 20:45 sati, Vatreni će krenuti prema Splitu, gdje se 14.11. u 15 sati igra protiv Rusa.

Na popisu za ključne utakmice u završnici kvalifikacija, Dalić ponovno može računati na Dejana Lovrena, oporavljenika nakon ozljede, koji u listopadu nije igrao protiv Cipra i u razočaravajućem domaćem remiju protiv Slovačke. Vraća se i Josip Juranović, a na raspolaganju će biti i Mislav Oršić, obojica nakon ozljeda zbog kojih također nisu konkurirali za nastup protiv Ciprana i Slovaka.

U ostatku sastava nije bilo puno promjena u odnosu na listopadske nastupe.

Golmani: Dominik Livaković, Simon Sluga, Ivo Grbić

Obrambeni igrači: Josip Stanišić, Josip Juranović, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol, Marin Pongračić, Borna Sosa, Borna Barišić

Vezni igrači: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Kristijan Jakić, Nikola Vlašić, Luka Ivanušec

Napadači: Andrej Kramarić, Marko Livaja, Ivan Perišić, Josip Brekalo, Mislav Oršić

Pretpozivi: Lovre Kalinić, Mile Škorić, Filip Uremović, Antonio Mirko Čolak, Kristijan Lovrić, Nikola Moro.

‘Najvažnije je da sve držimo u svojim rukama, da ne ovisimo o drugima. Znamo da nas dvije pobjede vode u Katar, to je naš cilj i dat ćemo sve od sebe da ga ostvarimo. Naš fokus mora biti Malta. To je sada ključna utakmica koju moramo odraditi ozbiljno, koncentrirano i maksimalno angažirano. Tek tada možemo samima sebi dopustiti razmišljanje o Rusiji protiv koje ćemo na svojoj strani imati pun Poljud, što će nam biti veliki adut, uz kvalitetu i zajedništvo koje posjedujemo’, rekao je za službenu stranicu Hrvatskog nogometnog saveza izbornik Dalić.

🇭🇷 Head coach @DalicZlatko presents #Croatia squad for the decisive @FIFAWorldCup qualifiers in November! ❤️‍🔥#BeProud #WCQ #Family #Vatreni pic.twitter.com/E80JuHx65J









— HNS (@HNS_CFF) October 25, 2021