DALIĆ OBJAVIO POPIS: Povratak Vatrenog koji je bio na ledu, a jedan as nije dobio niti pretpoziv

Zlatko Dalić objavio je popis za pripremne utakmice protiv Slovenije i Bugarske koje će se krajem mjeseca odigrati u Dohi.

Na popisu nema prevelikih iznenađenja, a velika je stvar povratak Šime Vrsaljka koji je imao nesuglasice s izbornikom, a evo što je izbornik rekao na tu temu: “Opet je zdrav i ima kontinuitet. Igra onako kako bi trebalo da se bude u reprezentaciji. Ovakvog Šimu trebam ja i reprezentacija i očekujem od njega još više. Razgovarali smo, sve je u redu, nema problema, razgovor će ostati među nama.”

Na popisu nema do sada redovnog člana, Brune Petkovića: “To je samo dokaz koliko je HNL postao dobar i kvaliteta. Četiri se kluba bore za naslov. Sve je više igrača u reprezentaciji, prije to nije bio slučaj. Htio bih da igraju naši klubovi tako i u Europi, da nije samo Dinamo taj koji nam skuplja bodove.”

🇭🇷📋 First #Croatia squad of 2⃣0⃣2⃣2⃣, for the upcoming March friendlies against @nzs_si and @Team_Bulgaria in Qatar!#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/5W42JCzzBs

— HNS (@HNS_CFF) March 7, 2022