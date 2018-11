DALIĆ OBJAVIO POPIS! Na Španjolsku i Englesku jurišaju Vatreni koji već DUGO čekaju poziv

Autor: Hina

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za posljednja dva susreta u skupini Lige nacija, za velike dvoboje protiv Španjolske i Engleske.

Dalić je za utakmicu protiv Španjolske 15. studenog na Maksimiru, te tri dana kasnije protiv Engleske na stadionu Wembley pozvao 25 igrača.

“Čekaju nas odlične i teške utakmice, ali Hrvatska može odgovoriti na takve izazove. Koncentrirani smo na Španjolsku, želimo pred svojim gledateljima pokušati doći do pobjede s kojom bismo ostali u igri za završni turnir. Siguran sam da će nas navijači podržati u velikom broju, ovo je prva natjecateljska domaća utakmica s publikom nakon Svjetskog prvenstva, a protivnik ne može biti bolji i atraktivniji”, izjavio je izbornik Dalić.

Po prvi puta će se u kadru A reprezentacije naći Josip Brekalo, krilni napadač Wolfsburga i jedan od najboljih igrača kvalifikacija za U-21 Europsko prvenstvo. Dalić je pozvao i Nikolu Vlašića te Duju Ćaletu-Cara koji već imaju nastupe za A reprezentaciju, no ove jeseni bili su aktivni u mladoj reprezentaciji.

“Brekalo, Vlašić i Ćaleta-Car dali su značajan doprinos mladoj reprezentaciji, sada je pravo vrijeme da budu s nama te svojom energijom i talentom daju dodatni poticaj A reprezentaciji. Raduje me što nemamo većih problema s ozljedama i nadam se da će tako ostati do okupljanja. Igrači polako ulaze u pravu formu i vjerujem da ćemo kao momčad pokazati više nego do sada u Ligi nacija i tako na pravi način najaviti Europske kvalifikacije gdje je naš cilj sasvim jasan – plasman na EURO 2020,” poručio je hrvatski izbornik.

Okupljanje reprezentacije je 12. studenog u Zagrebu, a svjetskim doprvacima su potrebne dvije pobjede kako bi osvojili prvo mjesto u skupini koje vodi na Final Four novog Uefinog natjecanja.

Uoči posljednje dvije utakmice u skupini vodi Španjolska sa šest bodova, Engleska je druga sa četiri boda, a Hrvatske je treća s jednim bodom.

Popis igrača utakmice Lige nacija protiv Španjolske i Engleske:

Vratari: Lovre Kalinić (Gent), Dominik Livaković (Dinamo), Karlo Letica (Club Brugge)

Braniči: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Liverpool), Šime Vrsaljko (Inter), Josip Pivarić (Dynako Kijev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrović (Club Brugge), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Antonio Milić (Anderlecht)

Vezni: Luka Modrić (Real Madrid), Ivan Rakitić (Barcelona), Mateo Kovačić (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozović (Inter), Marko Rog (Napoli), Mario Pašalić (Atalanta), Filip Bradarić (Cagliari)

Napadači: Ivan Perišić (Inter), Andrej Kramarić (Hoffenhaim), Ante Rebić (Eintracht), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlašić (CSKA), Josip Brekalo (Wolfsburg)