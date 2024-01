Dalić nije zaboravio nepravdu: ‘Ne mogu dopustiti da Hrvatsku podcjenjuju i omalovažavaju’

Borba za najboljeg na svijetu u izboru koji organizira FIFA je u odabiru za prošlu godinu završila s najviše glasova za Lionela Messija, koji je tako ponio titulu najboljeg svjetskog nogometaša u 2023., a među brojnim izbornicima, kapetanima reprezentacija i novinarima koji su sudjelovali u izboru, ponovno nije bilo glasa hrvatskog izbornika Zlatka Dalića.

Dalićev izostanak iz izbora može se vidjeti na ovom popisu, na kojem su glasove imali kapetan Vatrenih Luka Modrić, za Lionela Messija, Rodrija i reprezentativnog suigrača Marcela Brozovića u svojem izboru, te Robert Matteoni, novinar Sportskih novosti, koji je Rodrija stavio na prvo, Victora Osimhena na drugo, a Brozovića na treće mjesto.

Izbornik Dalić, pak, za najboljeg igrača kojem pripada nagrada FIFA-e nije dao svoj glas, a isto je napravio i u izboru na godinu ranije, onu završenu Svjetskim prvenstvom u Katru s kojeg se Hrvatska vratila s broncom. Tada nije zaboravio nepravdu zbog toga što su jaki aduti Vatrenih bili gurnuti u drugi plan u nekoliko izbora za najbolje, a sudeći po novom izostanku iz biranja, svojeg stava se drži.

Croatia head coach Zlatko Dalić has not participated in the voting process for the 2022 The Best FIFA Football Awards, and he explained his stance in a letter published at HNS official website: https://t.co/UpqkV6Mifa pic.twitter.com/dQ8hDbLcT4

— HNS (@HNS_CFF) February 28, 2023