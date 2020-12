DALIĆ NAKON ŽDRIJEBA POSLAO PORUKU KOJU NACIJA ŽELI ČUTI! ‘Ne bježimo od toga’

Hrvatska je u Zürichu saznala protivnike u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

Kuglice su nas smijestila u skupinu sa Slovačkom, Rusijom, Slovenijom, Ciprom i Maltom.

“Kao što je uglavnom slučaj, ždrijeb je mogao biti i bolji i lošiji, ali Hrvatska je s razlogom bila među prvim nositeljima i ne trebamo bježati od uloge favorita. Naš cilj je plasman na Svjetsko prvenstvo, a ovo je skupina u kojoj to možemo ostvariti. Jake utakmice iz protekle dvije godine dobro su nam došle kao priprema za ove susrete”, izjavio je izbornik Zlatko Dalić nakon ždrijeba za službene stranice HNS-a.

“Iz druge i treće jakosne skupine dobili smo Slovačku i Rusiju, protivnike s kojima imamo relativno svježa iskustva, oni će biti naši najveći konkurenti za prvo mjesto. Međutim, ni ostale utakmice nisu jednostavne jer smo iz većine jakosnih skupina dobili ponajbolje reprezentacije. No, ponavljam, Hrvatska je favorit i tako ćemo se postaviti od početka.”

Vatreni imaju nedavna iskustva sa Slovačkom i Rusijom:

“Slovačka se pokazala kao kvalitetna momčad, zasluženo su se plasirali na Euro. Mi smo u Trnavi odigrali odličnu utakmicu, ali sjetimo se da su u Rijeci vodili i pokazali kvalitetu. Imaju iskustvo igranja s Hrvatskom i to će im dobro doći. Rusi su kvalitetni, pokazali su to i protiv nas na Svjetskom prvenstvu, nakon što su izbacili jednu Španjolsku. Slovenija se digla i napreduje pod vodstvom Matjaža Keka koji nas izvrsno poznaje, i sigurno će kao naši susjedi imati jedan poseban motiv pokazati svoju kvalitetu. Ne smijemo podcijeniti ni Cipar i Maltu jer su to reprezentacije koje iz ciklusa u ciklus pokazuju da su tvrd orah čak i najboljim reprezentacijama, a svakako ne lagani protivnici za nabijanje gol-razlike.”

Čeka nas vrlo naporan ritam s tri kvalifikacijske utakmice u terminima u ožujku i rujnu:

“Navikli smo na takav raspored u protekla dva mjeseca, vidjeli smo da to nije lagano jer nema vremena za trening. Nemamo puno prava na pogreške, ali ulog je Svjetsko prvenstvo i tako moramo pristupiti od prve minute prve utakmice. Priželjkujem samo da svi budemo zdravi jer kada imamo sve igrače na raspolaganju, onda smo pravi i kvalitetni, i duboko vjerujem, najbolji u ovoj skupini.”

“Skupina je zahtjevna, s jakim protivnicima koje poštujemo. No, Hrvatska u Kataru želi braniti svoje svjetsko srebro, i učinit ćemo sve da to ostvarimo”, zaključio je izbornik.