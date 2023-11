Dalić nakon plasmana: ‘Idemo na EURO zastupati hrvatski narod, a nitko nije pokazao više od Budimira’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Bilo je napeto i gusto, ali Hrvatska je na kraju izborila taj EURO u Njemačkoj. 1:0 protiv Armenije golom Ante Budimira i Vatreni su osigurali ždrijeb i pravi navijački spektakl.

Izbornik Zlatko Dalić za Novu tv je rekao: “Čestitke igračima na plasmanu na Euro, hvala navijačima na pdoršci. Teška utakmica, kakve su bile cijele kvalifkacije. Bilo je teško, ali tako to kod nas uvijek ide. Hrvatska je ostvarila veliki cilj, a sve što se napravi više od plasmana na Euro je sjajno.”





Zatim je dodao: “Bilo je teško, napeto. Imali smo prednost od jednog pogotka, a neće te drugi gol, pa se bojiš i strepiš, no idemo na Euro”

Pohvale Budimiru

Praćenje Walesa: “Nismo paralaleno pratili drugu utakmicu, rekli smo da se ne zamaramo time, da ne uđemo u neku nepotrebnu nervozu. Znali smo da ovisimo o sami sebi, bilo nam je najvažnije da dobijemo utakmicu. Teško, ali zasluženo.”

“Pred nama je sedam mjeseci mira, rada i selekcije. Imali smo taj listopad koji je bio jako nezgodan, ali dobro nam je došao da se malo resetiramo i izađemo iz komforne zone. Idemo u Njemačku gdje nas čekaju deseci tisuća Hrvata. Ima dosta toga za popraviti”.

Komentirao je i cijelu situaciju s kritikama: “Bog pomaže onima koji vjeruju. Malo sam iscrpljen, svi smo, bilo je teško zbog strepnje za drugi pogodak pa da sve padne u vodu. Mislim da smo danas pokazali karakter, znao sam da će biti teško i očekivao sam da ćemo mi to malo drukčije rješavati u nekim situacijama. Vidio sam grč koji je bio prisutan, drugi gol bi ga izbrisao. Na kraju, sve se poklopilo i to je najvažnije. Moje četvrto veliko natjecanje, dva svjetska i dva europska prvenstva.

Ponosan sam, za mene je to veliki uspjeh. Ja sam u Hrvatskoj ostao zbog Eura, hvala Bogu da mi se želja ispunila. Idemo tamo s reprezentacijom koja zastupa prilike hrvatskog naroda: domovinu, zajedništvo, ljubav i vjeru. To nas nagrađuje. Nakon listopada nisam osjetio ništa negativno, samo podršku i vjeru, to je meni dalo jedan motiv i zato sam bio nikad jači i nikad s više volje. To se i pokazalo.”









Onda nastavlja: “Ima dosta stvari koje moramo popraviti, neke smo utakmice igrali u grču. Moramo napraviti kratku analizu, ali sedam mjeseci je pred nama. Igrači će imati priliku da se dokažu, ja nisam zamišljao ovakve kvalifikacije da ćemo se boriti do kraja”.

Lijepe riječi imao je o Budimiru: “Ante je odradio fantastične dvije utakmice, sad ga je nagradilo, daje sve od sebe u svakom trenutku. Nakon Svjetskog prvenstva sam tražio mlađeg napadača, ali nitko nije pokazao više od njega. On je istrpio sve, nije galamio po novinama, iako je bio prozivan da nešto kaže negativno. Uspio je to istrpjeti i pokazao svoj karakter. Hvala vam na golu, on je dao sve za Hrvatsku”