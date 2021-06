DALIĆ NAJAVLJUJE ŠPANJOLCE: Njih nije želio, ali ima ključ za uspjeh!

Autor: J.Č

Hrvatska nogometna reprezentacija u osmini finala igrat će protiv trostrukih europskih prvaka, Španjolske. Utakmica će biti odigrana u Kopenhagenu, 28. lipnja u 18 sati.

Ostaje žal što moramo igrati protiv Španjolske jer je u različitim varijantama bilo i lakših protivnika.

Evo što na protivnika u osmini finala kaže izbornik, Zlatko Dalić:

‘Čeka nas jedan od većih protivnika u ovom dijelu natjecanja, sa Šveđanima bi bilo kud i kamo lakše, ali što je, tu je. Španjolska je danas protiv Slovaka pokazala svoje vrline, slavivši s 5:0. Riječ je o mladoj, brzoj momčadi punoj energije, čija se igra bazira na visokom pritisku, na mnogo kombinatorike i ulazaka u prazan prostor. Morat ćemo biti vrlo dobri da im se suprotstavimo, ali imamo mi svojih kvaliteta pa neće ni njima bit lako. Bit će to velika utakmica velikog naboja i pritiska, ali možemo igrati s njima. To smo, uostalom, i dokazali u Ligi nacija. Međutim, to je sada druga momčad, s puno mladih igrača. Prve dvije utakmice na Euru su odigrali neriješeno, ali su trebali pobijediti. Morat ćemo imati kontrolu lopte, pokušati nametnuti svoj stil igre’, izjavio je Dalić.