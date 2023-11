Dalić otkrio karte za presudnu utakmicu, jedan igrač otpao: ‘Nisam planirao da sad odlučujemo’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je pred utakmicom odluke za odlazak na Europsko prvenstvo u Njemačkoj, a dan prije susreta s Armencima u Zagrebu, ključni nastup Vatrenih najavili su izbornik Zlatko Dalić i Lovro Majer, strijelac i asistent u pobjedi nad Latvijom u subotu.

“Pjaca je jedini igrač koji neće moći biti u kadru, još osjeća mišić. Juranović i Sučić su u kadru, kao i Beljo, preveliki je rizik da odmah nekoga ubacimo u prvu postavu. Nećemo raditi velike promjene jer nema potrebe, ako napravimo možda minimalne promjene bit će zbog taktičkih razloga, a ne zato što s nekim nisam zadovoljan”, rekao je izbornik.





“Nisam imao u planu da ćemo se opet dovesti do toga da odlučujemo u zadnjem kolu. Listopad nas je koštao živaca i stresa”, nastavio je izbornik.

“Očekujem čvrst pristup, treba graditi pobjedu, ne dopustiti protivniku šanse, tako je bilo i Splitu gdje smo dominirali i bilo je pitanje kad ćemo zabiti. Očekujem da ćemo igrati kao u Armeniji, da ćemo biti racionalni, pametni, agresivni i kompaktni. Nećemo pratiti utakmicu u Walesu, samo ćemo gledati sebe”, dodao je Dalić.

Izbornik je rekao da neće mijenjati puno, ali jedno od pitanja na konferenciji za novinare bilo je usmjereno na potencijalnu promjenu s ulaskom Borne Sose na lijevi bok. Podsjetimo, protiv Latvije je na tom mjestu igrao Joško Gvardiol.

“Ako to napravimo, bit će samo zbog taktike, a ne zato što je netko igrao loše. Još ćemo razmisliti. Mi smo manjim reprezentacijama meta, Armenija nije loša, imaju dosta živahnih i brzih igrača, pogotovo desetka je kreator, moramo ga pripaziti. Moramo krenuti odlučno, ali i biti jako oprezni. Moramo imati sigurnost u pasu, okretati loptu i tako ćemo naći prazan prostor”, rekao je izbornik.

Armenska ‘desetka’ koju je spomenuo Dalić je Lucas Zelarajan, koji klupsku karijeru gradi u saudijskom Al-Fatehu s bivšim hrvatskim izbornikom Slavenom Bilićem na klupi. S obzirom na to, bilo je i spomena mogućeg razgovora s Bilićem, no Dalić kaže da to nije bilo potrebno.

“Nisam se čuo sa Slavenom, znamo toga igrača i gdje je opasnost”, rekao je izbornik.

Lovro Majer istaknuo je da su svi u reprezentaciji svjesni koliki je ulog, a tu je i optimizam.

“Ne razmišljamo kakva nas utakmica čeka. Mi moramo i hoćemo biti pravi, kao u subotu, a onda ne bi trebalo biti problema. Armenija je postala ozbiljna, dobra ekipa i neće biti lagano, iako im utakmica ne znači ništa. To može biti klopka jer igraju bez ‘presinga’, ali siguran sam da ćemo ući kao u subotu i plasirati se na Euro”, rekao je Majer.









“Motivirani smo, kao što smo bili i uvijek do sada. Nije se ništa promijenilo, ozračje je uvijek bilo odlično. Čak i kada rezultat nije bio dobar, držali smo se zajedno, znali da imamo velike šanse otići na Euro ako budemo pravi”, dodao je Majer.

Pozabavio se i svojom pozicijom na terenu, na desnom krilu, ističući da mu to odgovara, no spreman je i na drugo – ako bude potrebno.

“Dobro mi je na bilo kojoj poziciji, tako i na krilu. Igrao sam to malo i u klubu. Zadovoljan sam u Wolfsburgu, što se tiče rezultata u sredini smo u prvenstvu, borimo se, nismo konstantni, ali ja igram, napredujem. Zato sam tamo i došao, sretan sam”, rekao je Majer.

Podsjetimo, tri boda protiv Armenaca osiguravaju Hrvatskoj najmanje drugo mjesto, a time i nastup na Euru koje će biti održano idućeg ljeta. Zadatak neće biti lak s obzirom na to da je Armenija u ovim kvalifikacijama pokazala puno i dugo je bila u konkurenciji za drugu poziciju, no izbora nema.

Vatreni su favoriti i tražit će se pobjeda u susretu koji će sutra početi u 20:45 sati. S tri boda, utišali bi se svi napadi i sve dvojbe oko Dalićevog statusa. Izbornik bi s mirom mogao gledati prema vođenju Vatrenih na novom velikom natjecanju.

Gledajući prema večeri odluke, Zlatko Dalić je o Armencima imao nekoliko riječi jutro nakon pobjede nad Latvijom s 2:0 u Rigi u pretposljednjem kolu u skupini. Pred novinarima je pričao nakon što su se Vatreni vratili u Zagreb.

“Armenija nema što izgubiti, ali sigurno nema takav motiv kao kakav bi bio da imaju šanse proći. Ima tu puno kombinacija, ali moramo gledati sebe”, rekao je izbornik, koji je nakon pobjede nad Latvijom morao reagirati pozivom za Diona Drenu Belju zbog problema s izostancima igrača, najnovije s ozljedom Marka Pjace.

“Pjaca se ozlijedio, ostali smo samo na jednom napadaču, Budimiru. Treba nam Beljo koji je bio na pretpozivu”, rekao je Dalić jutro nakon pobjede nad Latvijom govoreći o pozivu za 21-godišnjeg napadača njemačkog Augsburga.