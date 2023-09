Dalić ponosan zbog ispravljene nepravde: ‘Da sam šutio, vjerojatno ne bismo imali nikog’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska sutra s početkom u 20:45 sati u Rijeci protiv Latvije igra prvu utakmicu nakon ljetne stanke, u nastavku kvalifikacija za Europsko prvenstvo kojem je dogodine domaćin Njemačka. Hrvatski nogometaši okupili su se na početku tjedna u Zagrebu, a potom su po selidbi u Rijeku počele pripreme na Rujevici na čijem će travnjaku Vatreni ugostiti reprezentaciju s dna skupine.

Utakmicu su pred novinarima najavili izbornik Zlatko Dalić i prvi golman Vatrenih Dominik Livaković.

Zlatko Dalić otkrio je kako se dočekuje susret s Latvijom.





“Imamo protivnika koji je na papiru i po rejtingu najlošiji u našoj skupini, ali imamo respekt prema svima, pa tako i prema Latviji”, rekao je izbornik.

“Upozoravam da moramo biti odgovorni. Krenut ćemo s najjačim mogućim snagama”, dodao je Dalić.

“Nećemo pametovati, ništa nećemo mijenjati. Kad nisam dosad govorio sastav neću ni sada, ali nemamo što puno misliti. Idemo s punom snagom i najkvalitetnijima što mislimo kao stožer. Najvažniji su bodovi, bila to Latvija ili Turska, moramo skupiti 15-16 bodova i osigurati plasman”, nastavio je hrvatski izbornik.

Jedna od tema bio je i izbor najboljih na svijetu u godini, ove godine s tri Hrvata u konkurenciji za glavna priznanja, Lukom Modrićem, Joškom Gvardiolom i Dominikom Livakovićem.

Dalić nije dao svoj glas u prošlom izboru za najboljeg, u odabiru Fife, nezadovoljan zbog toga što su Hrvati bili u drugom planu, a sada je istaknuo ponos i sreću zbog toga što se situacija promijenila.

“Da sam šutio, vjerojatno ne bismo imali nikog. To je ono što je, imaju tri medalje u pet godina, tko je to napravio? Nitko! Konačno je netko progledao i stavio ih gdje ih treba staviti”, rekao je izbornik.









“Sada se vidi da sam bio u pravu kad nisam glasovao u izboru Fife kao jedini izbornik. Sada se pokazuje da je onako kao što sam govorio. Hvala na nominacijama. Kritiziram kada nije ispravno, sada pohvaljujem kada je dobro”, dodao je Dalić.

Za Dalića, pobjeda protiv Latvije donijela bi približavanje Slavenu Biliću u broju dobivenih utakmica na klupi Hrvatske, sada je na dvije pobjede zaostatka, ali o tome uopće ne vodi računa.

“Mislim samo o plasmanu na Euro. Taj podatak nisam znao, bit će lijepo ako to napravimo”, rekao je izbornik.









Dalić nije vodio računa o statistici, a ne vodi računa ni o sucu utakmice protiv Latvije, 35-godišnjem Maltežaninu Philipu Farrugiji.

“Nisam znao tko sudi, a ako su ga poslali, vjerujem mu, imam respekt prema njemu. Nije me briga tko sudi, vjerujem u nas, u našu kvalitetu”, istaknuo je hrvatski izbornik.

Dalić se dotaknuo i transfera koje su ovog ljeta imali hrvatski reprezentativci, spominjući da je voljan dati savjet ako ga za to igrači pitaju.

“U tome ne sudjelujem, niti sam u toku svega što rade. Kada razgovaramo, kažem im što mislim. Primjerice, Borna Sosa je napravio fantastičnu stvar. Kada ti karijera ne ide dobro, znao sam nekima reći da je vrijeme da promijene klub, ali nikada nikome nisam rekao da nešto mora, niti sam utjecao. To je bila njihova odluka i ljudi koji ih vode. Sada imaju nove izazove za novo dokazivanje i to je samo dobro za reprezentaciju”, smatra hrvatski izbornik.

Dalić je na pitanje latvijskog novinara o hrvatskoj igračkoj kvaliteti u zemlji s oko četiri milijuna stanovnika odgovorio da sve polazi iz motiva za dokazivanjem.

“To što mi radimo, to ne radi nitko u svijetu. To je ta strast i emocija kad igramo za reprezentaciju, to je teško objasniti”, rekao je hrvatski izbornik.

“U karakteru je našeg naroda natjecanje i dokazivanje. To što rade, to je teško objasniti. Da bi svijet to shvatio treba puno studija i diskusija, brojni okrugli stolovi, a opet to nitko ne bi uspio objasniti. Mi sami nismo svjesni što smo napravili, vjerojatno ćemo biti u neko skoro vrijeme, a možda i nikada. Tri medalje u pet godina, to graniči s čudom. Postalo je kao normalno, a nije nikako normalno”, istaknuo je hrvatski izbornik.

Dalić je naglasio i svoju strast dok vodi Hrvatsku, spominjući da je odbio ponude tri kluba i dvije reprezentacije s Bliskog istoka.

“Puno puta sam rekao da bih volio biti izbornik Hrvatske dok god imam motiv s Hrvatskom. Razgovarao sam s klubovima, ali nisam otišao. Lijepo je biti trener u kubu jer radiš svaki dan. Imam motiv Eura 2024., a potom ćemo vidjeti. U reprezentaciji sam u komfornoj zoni. Ako želim izaći iz nje i još nešto napraviti, moram se primiti posla u klubu, ali zasad sam u reprezentaciji”, rekao je izbornik.

Na početku svojeg razgovora s novinarima, Dominik Livaković komentirao je nominaciju za trofej Lava Jašina, za najboljeg golmana svijeta u godini.

“To je stvarno veliko priznanje, a naravno da je meni najveća nagrada što smo bili drugi i potom treći na svijetu. Najvažniji su momčadski dometi. Dakako, drago mi je biti u društvu deset najvećih golmana, a čestitam i Gvardiolu koji je tako mlad već nominiran za Zlatnu loptu, drži konstantu, to je sjajno za reprezentaciju”, rekao je Livaković.

Livaković je komentirao i širinu kvalitete koju Hrvatska ima s mladošću koja dolazi, spominjući da u grupu mlađih spadaju i Sosa, Ivanušec te Josip Šutalo.

“Ne trebamo se brinuti kad odu senatori, na dobrom smo putu. Fascinantno je da mala Hrvatska daje toliko velikih igrača”, rekao je Livaković.

Prvi golman Vatrenih otkrio je i da je zdrav i spreman za utakmicu, bez obzira na to što još nije debitirao za Fenerbahče po dolasku iz Dinama zbog lakše ozljede.

Po dolasku u reprezentaciju na novo okupljanje, Livaković se dotaknuo i uloge koju kod Vatrenih ima Luka Modrić. U dokumentarcu Fife, to se vidjelo s načinom kako je Modrić bodrio upravo Livakovića, no golman Vatrenih kaže da Luka to radi sa svima.

“To se snimilo sa mnom, ali on tako priča sa svima, pravi je kapetan. Nekada ti je potrebna podrška takvog igrača, hvala mu na tome i idemo dalje”, rekao je prvi golman hrvatske reprezentacije.

Livaković je otkrio i kako treba napadati Latviju.

“Imali smo na Rujevici probleme s Maltom i Ciprom, teško smo ih probili. Od prve minute treba napasti, moramo biti fokusirani. Imaju neke stvari na koje nas je stožer upozorio, namučili su dosta ekipa s kojima su igrali, moramo biti pravi kako mi to znamo”, rekao je prvi golman Vatrenih.

S obzirom na status velikog favorita, od Hrvatske se očekuje pobjeda, po mogućnosti što uvjerljivija kako se ne bi dogodio stres u završnici utakmice, a s time i mogući šok protiv autsajdera, što su Vatreni već znali doživljavati u kvalifikacijama.

Borba za dostizanje Turske

Hrvatska će se sutra boriti za tri boda kojima bi se približila vodećoj Turskoj.

Turci su na vrhu ljestvice u ovoj kvalifikacijskoj skupini s devet bodova iz četiri utakmice, slijedi Armenija sa šest bodova iz tri utakmice, a Hrvatska ima četiri boda iz dvije utakmice.

Nakon susreta s Latvijom, borba Vatrenih za dostizanje Turaka bit će nastavljena u ponedjeljak u gostujućoj utakmici protiv Armenije.

Iza Hrvatske, na ljestvici ove skupine je Wales koji ima četiri boda iz četiri utakmice, sa slabijom gol-razlikom od Vatrenih. Latvija je na posljednjem mjestu bez bodova iz svoje tri dosadašnje utakmice.