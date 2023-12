Dalić mora razmisliti o budućnosti Vatrenih: Jedan igrač može postati motor, u Europi briljirao

Kako će izgledati budućnost hrvatske reprezentacije i kako će Vatreni ići dalje nakon što ode Luka Modrić, što bi se moglo dogoditi nakon Eura 2024. u Njemačkoj, na to pitanje tek treba naći odgovor. Radi se o poslu koji neće biti lak, a u njemu su već napravljene i pogreške, no za pogled prema budućnosti, Zlatko Dalić u konkurenciji ima i mladog aduta koji je pokazao svoj potencijal u ovotjednom europskom nastupu.

Boreći se za europski život svojeg Red Bull Salzburga u domaćoj utakmici protiv Benfice u Ligi prvaka, 21-godišnji Luka Sučić bio je jaki adut austrijskog kluba i nije puno nedostajalo da sa suigračima dođe do cilja. Zabio je jedini gol za Salzburg, za smanjenje zaostatka na 2:1 protiv gostiju iz Lisabona, a taj rezultat vodio bi austrijski klub dalje zbog boljeg međusobnog omjera s portugalskim protivnikom. Ipak, Benfica je u sudačkoj nadoknadi na kraju susreta došla do gola za 3:1, a time i do nastavka europskog puta u Europskoj ligi, dok će Salzburg u ostatku sezone igrati samo u domaćim natjecanjima.

Sučić za takav rasplet nije bio kriv. Osim što je zabio jedini gol, o njegovoj predstavi govore i drugi statistički pokazatelji, poput 80 posto uspješnosti u dodavanjima, 35/44, pet kreiranih prilika za gol, čime je predvodio svoju momčad, te sedam dodavanja u otvaranju prostora na dijelu terena na kojem je Salzburg napadao.

21 years old Luka Sucic’s game by numbers vs. Benfica:

1 goal

35/44 accurate passes (80%)

5 chances created (the most) 🔥

0.38 xA

60 touches

7 passes into final 3rd

8 recoveries 💪

What a cracking performance from the young Croatian! 🇭🇷#UCL #SALSLB pic.twitter.com/MTTQ6SeQW6

— Jimi (@borbely_imre) December 12, 2023