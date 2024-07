Dalić mora prelomiti i odlučiti: Riskantan potez oko Modrića, ovo neće nikome biti lijepo gledati

Autor: Andrija Kačić Karlin

Pitanje je teško točno koliko nam je i teško zbog eliminacija Hrvatske s recentnog Eura. O tome se dugo priča, a svi znamo da taj trenutak mora doći. Lako je pogoditi o čemu je riječ. Što napraviti s Lukom Modrićem? Kako to zapravo grubo zvuči, zar ne?

Naš najbolji nogometaš svih vremena, nesumnjivo, uskoro će napuniti 39 godina, nije znano gdje će nastaviti karijeru, a “stručnjaci” kojih imamo milijune, zazivaju pitanje njegovog statusa u reprezentaciji. Jedni tvrdokorno žele da ostane u reprezentaciji, drugi imaju stav da je došlo pravo vrijeme za Modrićev odstup što bi značilo i temeljito pomlađivanje reprezentacije.

Teško se u ovoj priči lišiti emocija i prijepora. Čak 18 godina Modrić je u hrvatskoj nogometnoj nacionalnoj vrsti, dakle dijete koje je tada rođeno već se priprema za studije. Golemo je to razdoblje sreće, ponosa i slavlja s hrvatskom reprezentacijom i teško se othrvati zaključku kako će „život nakon Modrića„ biti drugačiji.

Više opcija na stolu

Kako Dalić, po svemu sudeći ostaje za kormilom reprezentacije, kako je to prezentirao predsjednik krovne kuće hrvatskog nogometa Marijan Kustić biti će interesantno vidjeti njegov pristup toj dvojbi. Bez obzira koliko pričao da se „nikad neće odreći senatora„, uvjereni smo da je Dalić svjestan da se nešto mora konkretno napraviti. Što to znači?

Konkretno, postoje tri solucije, ni manje ni više. Na Daliću je odluka. Prva; ostaje sve isto. Modrić će i dalje biti u kadru i u početnim postavama, pa dokle ide – ide. To je riskantan potez i za izbornika, ali i za samog Modrića. Neka odigra samo dvije parije zaredom lošije padat će drvlje i kamenje i na njega i prema Daliću. Biti će to pravi odron, zatrpati će ih. Neće to nikome biti lijepo gledati i doživljavati.

Druga solucija predmijeva drugačiji način ostanka Modrića u hrvatskoj reprezentaciji. Nešto poput veterana Thomasa Müllera u njemačkoj izabranoj vrsti. On je i dalje u kadru, ali kao pričuva, moralna podrška i svojevrsni mentor, te uživa u toj ulozi. Zaigra on određenu minutažu, ali u njemačkoj reprezentaciji već dugo na djelu je temeljito pomlađivanje i zacijelo je Müller svjestan te situacije i trudi se pomoći koliko može. Nekako se i nama ta varijanta čini najprihvatljivija.

Može li Hrvatska bez Modrića?

Luka Modrić koji je oduvijek navikao na glavne uloge trebao bi se prilagoditi toj situaciji, pa se pitamo je li to moguće. Treća varijanta je gruba, odrješita i nemilosrdna. Za sve strane, za reprezentaciju i za Modrića. Hrvatska bi ubuduće bila bez Modrića u svim opcijama. S njegovim naglim oproštajem od dresa Vatrenih otvorilo bi se mjesto za mlade snage, izbornik bi bio prisiljen tražiti nova rješenja u reprezentativnim poletarcima, a sve bi to bio zakog za budućnost. Emocije koje će se pojavljivati valjalo bi tada ostaviti po strani. Jesu li glavni sudionici ove priče sposobni na takav rez?









Stoji i sljedeće, jesmo li mi kadri sve to podnijeti? Uglavnom, prioritet u svim ovim prijeporima morala bi biti neposredna i daljnja budućnost reprezentacije. Pa se mnogima čini da bi ova međuvarijanta s ostankom Modrića pri reprezentaciji, ali ne s njim u glavnoj ulozi, čini nekako najprihvatljivija. Svaki mladi igrač koji samo trenira s Modrićem tijekom reprezentativnih treninga imati će poduku od nogometnog Alberta Einsteina.

Hrvatskoj predstoji nastup u Ligi nacija, u A skupini s Poljskom, Portugalom i Škotskom, pa slijede kvalifikacije za svjetsku smotru 2026. godine na američkom kontinentu. Igranje jakih utakmica u Ligi nacija upravo je stvorena kao pripremni teren za pomlađivanje reprezentacije. Koja može pristupiti tom procesu i s Modrićem u družini. Zapravo, i sam Modrić morao bi shvatiti da je ulog velik. Nogometna Hrvatska i dalje želi bit pri svjetskom vrhu, a to će moći samo ako bude svježija i perspektivnija.

Modrić vječno u srcima Hrvata

Nije glupo i nije neprilično reći da Modrić nije budućnost „vatrenih„. Još uvijek je sadašnjost, ali morati će mu se namijeniti druga uloga. U kojoj bi on pripomogao dostojnoj budućnosti hrvatske momčadi. Makar u nekim utakmicama igrao i po petnaestak minuta. Nogomet će se igrati i za mjesec, godinu, desetljeće i stoljeće.

Mora se misliti na ono što će biti sutra. Modrić će biti vječan u našim sjećanjima, a vjerujemo da će uvijek pomagati reprezentaciji. Najprije kao igrač koji ipak otvara prostor mladima, a danas-sutra kao dužnosnik, pomoćni trener ili trener. U nogometu se može ostati i ako nisi igrač.

Luka Modrić i kaca prestane s igračkom karijerom u potpunosti biti će najveća hrvatska nogometna propaganda. Čovjek koji je osvojio i Zlatnu loptu uvijek će biti na usluzi hrvatskom nogometu. Makar, ne bi to htjeli, ubuduće bio i podalje od njega.