DALIĆ KOMENTIRAO SLABU TOČKU VATRENIH I RASPALIO: ‘To je nedopustivo za nas’!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, gostovao je u emisiji Joška Jeličića na Planet Sportu. Izbornik je govorio o uspjehu na Svjetskom prvenstvu, kao i o neuspjehu u Ligi nacija te o hrvatskim igračima.

Prvo je, dakako, govorio o Svjetskom prvenstvu.

“Napravili smo grupu koja je disala kao jedna obitelj i dali sve od sebe. Nakon naporne sezone su toliko truda uložili, nitko nije tražio predah. Napravili smo grupu koja je živjela zajedno 50 dana. Ti dani ponosa i sreće neće nikada proći”, rekao je Zlatko Dalić.

O Ligi nacija…

“Liga nacija je dobro zamišljena koja ima neku svrhu. U početku nismo baš bili pravi nakon Svjetskog prvenstva. Napravili smo drugačiju momčad sa par mladih igrača. Morali smo im dati šansu da znam gdje smo i što smo. Htio sam da napravimo jedan kostur da znam s kim mogu računati. Žao mi je što smo ispali iz prve jakosne skupine”, kazao je Dalić.

Stižu nam kvalifikacije, a Hrvatska ima itekako prolaznu skupinu koju čine Hrvatska, Azerbajdžan, Slovačku, Wales i Mađarsku.

“Mijenja se način naše igre. Više neće biti moguće čekati da nas drugi napadaju. Sad dolazi kade smo mi puno bolji protivnik i od nas se očekuje da kontroliramo utakmicu. Moramo tražiti igrače koji će praviti višak po boku. Neće biti situacija kada ćemo mi igrati kontru, morat ćemo igrati presingom. Morat ćemo popraviti posjed lopte, brži protok. Moramo tamo naći neka rješenja na bokovima. Kada nema Strinića lijevi bok je problem, a kada nema desno Vrsaljka desni bok je problem”, veli Dalić.

“Mi smo favoriti. Nama je cilj ići na Euro i to ćemo ostvariti. Mi to moramo napraviti i mi to hoćemo napraviti. Slovačka Mađarska i wales su dosta jake momčadi koje su odlično igrale na Euru u Francuskoj, mi smo viceprvaci svijeta, od prve utakmice moramo stopostotno krenuti”, naglašava izbornik.

Poprilično je bio jasan oko toga tko će u buduće nositi reprezentaciju.

“Kovačić je došao s jednom ozljedom i bilo mu je jako bolno. Nije bio pravi na treningu i dogovor je bio da ne riskiramo sa Španjolcima. Žao mi je da Kova nije igrao. Jako nam treba, koji ima okomicu, ti problemi koji ga muče ostavljaju traga. Zbog toga nije pravi. On nam jako fali, i računam na njega u budućnosti. On mora biti naš nositelj. Kova je jako veliki potencijal. U Realu je izgubio samopouzdanje, igrao je jako malo i igrao je bez rizika. Fali mu sloboda i kontinuitet da ga nitko neće mijenjati. Igrač poput njega nam treba koji će probiti dvostruki blok”, kazao je izbornik.

Hrvatska prima jako puno golova iz prekida i to je slaba točka koju svi iskoritštavaju.

“U mojoj eri 13 golova iz prekida je jako puno, previše. To je nedopustivo za nas. Moramo to popraviti. Pokušavao sam jedan sistem iz kluba, ali nije nam baš uspjelo. Po meni nije dobro kad smo okrenuti prema golmanu. Treba puno koncentracije u obrani da riješimo te probleme”, kazao je Dalić.

Vlašić igra fantastično, hoće li češće igrati?

“Svaka čast Vlašiću. Pokazuje svoju kvalitetu. On je brz dinamičan igrač i njihov je najbolji. Malo je problem kada igra s Lukom i Raketom jer je naučio voditi igru. Nekad moramo neke stvari prihvatiti drugačije. Nikola pokazuje sjajnu formu, igra dobro i biti će naš nositelj u budućnosti”, izjavio je izbornik.

Brozović je jako hvaljen…

“Brozović u Interu igra istu poziciju kao kod mene i najbolji je njihov igrač. Od Perišića se očekuju golovi i asistencije, a to je teško. Malo plaća danak svjetskom prvenstvu”, zaključio je Dalić.