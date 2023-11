Dalić je za neke zlobnike klaun i populist, ali ovo što je napravio dokazalo je da mu igrači vjeruju

Autor: Ivan Lukač

Gledajući povijest hrvatskih izbornika gotovo za sve možemo reći da su u jednom trenutku izgubili povjerenje. Ćiro nakon što se nije plasirao na EURO 2000., Jozić nakon što je kao stručnjak za južnoamerički nogomet na SP 2002. izgubio baš od tih ekipa. Otto Barić nikad nije imao preveliko povjerenje iako je bio izbornik u vremenu kada je među vatrenima bilo najmanje kvalitete.

Cico Kranjčar na klupi Hrvatske izgubio je samo jednu utakmicu i to onu protiv čudesno moćnog Brazila u Berlinu. Nije njegovo povjerenje izgubljeno tada već nakon dva blijeda remija protiv Japana i Australije. Slaven Bilić imao je veliko povjerenje javnosti. Bilić je u dušu poznavao veliki dio te generacije jer ih je vodio u u21 ekipi. Rušenje Engleza, tragedija u Turskoj svi su mislili da Bilić mora rasti s tom generacijom. Nije mu javnost previše zamjerila i neodlazak na SP 2010. Otišao je na EURO 2012. i skoro preživio grupu smrti. Javnost ga je još više zavoljela kada je saznala da je Igor Štimac njegov nasljednik.





Štimac povjerenje nikad nije imao, a nije ga ni zaslužio jer malo je falilo da sve ono što je Bilić godinama radio ode u vjetar u samo godinu dana. Niko Kovač je bio odlična šok terapija, ali iako se radi o čovjeku s autoritetom njegova tiranija nije odgovarala igračima. On je recimo jedan od rijetkih koji je povjerenje izgubio kod igrača, a ne toliko kod javnosti. Ante Čačić nikad nije imao ni jedno ni drugo. Znalo se da je čovjek Zdravka Mamića, a s obzirom da iza sebe nije imao ni bogatu igračku ni trenersku karijeru nije imao potrebit autoritet kod igrača. Gotovo s istim referencama na klupu je došao i Zlatko Dalić.

Psiholog

Međutim, Dalić je imao nešto što nitko prije njega u toj mjeri nije imao. Nevjerojatno razinu socijalne inteligencije. Dalić nema igračku karijeru kao Cico ili Štimac. Nema trenerku kao Jozić ili Barić, ali ima od svega po malo puta ova spomenuta inteligencija i Ćiro kao mentor.

Sjetiti ćemo vas što je Dalić rekao kada je postao izbornik: “U ova dva dana pokušat ćemo napraviti što je moguće više sa svim igračima, razgovarat ću s njima i pripremiti ih najbolje što mogu. Pokušat ćemo se posložiti, pronaći onaj ‘klik’ koji nam treba. Kvaliteta postoji, samo je treba probuditi. Znam da možemo uspjeti, ne bih se prihvatio ovog posla da ne vjerujem u dečke i da ne vjerujem u svoj rad.”

Dalić je čovjek koji je stekao kultni status u UAE. Znao je da ima čudesnu generaciju ispred sebe. On je “samo” trebao posložiti to kako treba i i jednim kvalitetnim razgovorom pomoći svakom od igrača da se do kraja oslobodi. Uspio je u tome “klik” se dogodio. Javnost mu nije previše ništa očitavala jer je zaslužio određeno poštovanje zbog velikog posla kojeg je radio u Aziji, ali Dalić i je bio idealan izbor za ovu generaciju.

Njegov glavni protukandidat bio je Matjaž Kek. Vrhunski trener, taktički možda i bolji od Dalića, ali u Hrvatskoj stranac ne može uspjeti. Mnogi će reći da je Dalić klaun i populist, ali dobro to je njihovo mišljenje. Njegovi govori što igračima što javnosti očito uspijevaju i ne može se onda reći da je klaun kad nešto očito uspijeva. Pokazao je karakter po pitanju Kalinića i Rebića. Momčad je tad stala iza njega.

Stala je iza njega i nakon krize u listopadu. Kovač i Čačić su nakon velikih šokantnih poraza ili kikseva počeli gubiti svlačionicu, ali i povjerenje javnosti. Dalić ne. Sada će neki reći pa Dalić ne može izgubiti povjerenje javnosti zbog rezultata. Pa da rezultata iza kojih stoji on. Potpuno je jasno da Hrvatska turnirska momčad jer tu dolazi moć Dalića. Njegova inteligencija da da povjerenje svakom igraču kroz razgovor, a pritisak njega makne svojim obraćenjem kroz medije.

Veliku tu ulogu ima i njegov odnos s Modrićem. I sam Dalić je otpočetka svjestan da Modrić možda čak ima i veći autoritet od njega. Ali njemu to ne smeta. Ne gura svoj ego ispred, shvatio je kako najbolje radi ova ekipa i ne želi to promijeniti. Zašto i bi? Tri medalje govore za njega. Nedavno je rekao da u svojih šest godina kao izbornik nikad nije pogriješio. To je pak jako bahata i netočna izjava. Imao je greški, ali sve su se ispravljale radi procesa koji je na kraju doživio vrhunac u Katru.









Ovo populist je teško reći. Populist je netko što govori kako bi se svidio široj masi ljudi. U tu se Dalić uklapa jednim dijelom. Međutim, Dalić to govori jer on to stvarno misli. Kada spominje: vjeru, domovinu, Vukovar, Hrvate izvan domovine i ostalo on to govori jer stvarno živi po tim principima i poštuje ih. Zašto to nekome smeta? Pa neki bi da više priča o taktici, a nekima općenito smetaju ti principi pa ih ne žele čuti, ali to je jedan drugi problem ove države. Svjestan je Dalić da 50 posto ljudi (ako ne i više) koji gledaju Hrvatsku nogomet gledaju samo kada igraju vatreni. Pa tako kada u govoru spomene gore nabrojane motive “kupuje” njihovo povjerenje, ali ponavljam, ne radi to da se njima svidi nego jer on to stvarno misli, a to što jedno ide s drugim je samo plus za njega.

Sada je rekao da mora uspjeti više nego ikada. Je li izgubio smirenost jer je pritisak i sumnje u javnost u njega sve veće? Moguće, ali moguće je da ga je zaboljelo što smo i u Ligi naciji ostali bez zlata. Svjestan je da je ovo Modrićev zadnji ples i bit će to glavni motiv cijeloj ekipi. Za Luku da konačno dođu po zlato.

U Njemačkoj će vatreni imati najveću moguću podršku do sada. Emotivac kakav je kao i cijela ekipa bit će im to svima dodatna energija. Upravo on kao psiholog mora kontrolirati euforiju koja će biti na velikoj razini u Njemačkoj. Dalića čeka najveći posao do sada, ali nikad više motiva sebi nije dao. Navijači, Modrić i dokazati svima da još jednom može uspjeti.