‘DALIĆ JE S OVIM SAMO NAPALIO ARGENTINU’: Argentinci uvjereni da je izbornik napravio veliku grešku

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nestvarno i uvijek će tako i zvučati, ali je realno da realnije ne može biti. Hrvatska igra svoje drugo polufinale zaredom i za finale nas čeka Messi i njegova Argentina.

Ugledni argentinski dnevnik Clarin smatra kako je hrvatski izbornik Zlatko Dalić “ponovio pogrešku” koju je uoči utakmice četvrtfinala s Argentinom napravio Louis van Gaal, izbornik Oranja.

“Argentina je sjajna momčad, s Messijem na čelu. Znamo što oni mogu učiniti s Messijem na sjajnoj razini, oni su momčad koja ostavlja svoju kožu na terenu. Mislim da su oni pod većim pritiskom nego mi ” citirali su Dalića.





Psihološke igre

“Moramo spriječiti dodavanja do njega i smanjiti prostore. Sigurno ga je i posljednji poraz od nas u Rusiji motivirao, stoga očekujemo vrlo dobro izdanje Argentine, opet očekujemo teškog i motiviranog suparnika koji u Kataru ima vojsku navijača” citirali su i ove riječi.

Također Dalić se dotaknuo i Messijeve igre što Clarin smatra posebnom greškom: “Ne trči puno, ne trči ni za loptom. On čeka loptu sa svom snagom i energijom. On ne sudjeluje u obrani i ne smijemo mu dozvoliti da primi loptu jer tada radi najviše štete, s obzirom na to da je najbolji igrač na svijetu u posljednjih 10 godina.”

Smatraju da ovakvo ponašanje prema Messiju i govorenje javno da ne igra obranu (iako je i slijepima vidljivo da ne igra) motivacija za Argentinu i da samo dodatno hrabre Messija. Ako im to nešto znači, dobro. Mi znamo da nema motiviranije i mentalno jače ekipe od naših Vatrenih.