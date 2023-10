Dalić ovo nije skrivao, igrač u naletu dobiva veliku priliku: Evo gdje gledati novu utakmicu Hrvatske

Hrvatska večeras igra utakmicu za približavanje Europskom prvenstvu kojem je dogodine domaćin Njemačka, a ogled s Turcima s početkom u 20:45 sati na travnjaku Opus Arene u Osijeku dolazi s puno upitnika na obje strane, s obzirom na ozljede i izostanke igrača.

Na hrvatskoj strani, glavni problem izbio je u napadu s obzirom na ozljede Brune Petkovića i Andreja Kramarića te oproštaj Marka Livaje od reprezentacije. U takvoj situaciji, velika prilika za dokazivanje dolazi Petru Musi, 25-godišnjem napadaču Benfice koji ima četiri nastupa i za sada je bez gola u selekciji koju vodi Zlatko Dalić.

Izbornik je najavio šansu za igrača koji je ove sezone ubilježio četiri gola i asistenciju u 10 nastupa u lisabonskom klubu u svim natjecanjima. Protiv Turske će biti borbe, a očekuje se da će u njoj svoju šansu za pokazivanje što zna imati i Musa, ovog puta od prve minute.

Dalić ima još nekoliko dvojbi u slaganju momčadi, a s obzirom na oporavak Matea Kovačića u odnosu na prošlo reprezentativno okupljanje, stanje je potpuno čisto jedino u sredini terena. Kovačić će igrati u standardnom jakom tercetu u kojem su i Luka Modrić te Marcelo Brozović.

Što se tiče aduta na krilima, očekuje se da će od početka igrati Mario Pašalić i reprezentativni povratnik Josip Brekalo, koji je proteklog vikenda u talijanskom prvenstvu bio strijelac za Fiorentinu u gostujućoj pobjedi protiv prvaka Napolija u talijanskom prvenstvu.

Dalić je spomenuo i druge opcije. U igri su i Nikola Vlašić te Lovro Majer, a izbor je i tu osiromašen s obzirom na ozljede Ivana Perišića i Luke Ivanušeca.

U obrani, od prve minute bi na stoperskim pozicijama u akciji trebali biti Joško Gvardiol i Josip Šutalo, koji je bio pod upitnikom zbog svoje ozljede, a na bočnim mjestima očekuje se da će početi Josip Stanišić desno i Borna Barišić lijevo. Stanišić bio počeo umjesto ozljedom opterećenog Josipa Juranovića, dok je Barišić u prednosti pred Bornom Sosom.

👉 First #Croatia practice session at the new @nkosijek stadium

👉 Final practice session before the Turkey encounter#EURO2024 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/Cn6cV7FVTb

— HNS (@HNS_CFF) October 11, 2023