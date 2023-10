Dalić je prelomio, mora to napraviti: Više nema pravo na kiks, jer moguća ‘cipela’ se sprema

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Teška vremena, prijatelju moj”! Baš tako mogu razgovarati gorljivi navijači hrvatske nogometne reprezentacije u sadašnjem trenutku. Kad svi skupa znamo da našoj nacionalnoj momčadi opasno visi plasman na europsku smotru dogodine u Njemačkoj. Jednostavno, teško nam je zamisliti da naši Vatreni mogu propustiti to velikom natjecanja. Još na domaćem terenu, što je za nas nesumnjivo Njemačka.

Dva nevjerojatna poraza, protiv Turske u Osijeku i kontra Walesa u Cardiffu bacili su našu momčad u najgoru situaciju po jedan sportski kolektiv. Za uspjeh u kvalifikacijama više ne ovisi sama o sebi, nego i o sebi i o rezultatima suparnika. Dobije li Wales obje preostale utakmice, protiv Armenije i Turske na svom terenu Hrvatska neće biti ni druga u kvalifikacijskoj skupini.





Nego će morati u dodatne kvalifikacija. Koje mogu biti kud i kamo teže i konkurentnije nego što je sada bilo u ovoj skupini. Samo kad se prisjetimo da smo nakon ždrijeba svi bili oduševljeni ovom „lakom„ skupinom. U kojoj smo se, eto, proveli kao bosi po trnju.

Hrvatskoj prijeti debakl

Na nedavnom sastanku Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza izbornika Zlatko Dalić dobio je puno povjerenje. Činjenica jest, Dalić se još nije našao u tako teškoj situaciji. U svojim istupima već napominje da će u reprezentaciju kooptirati neke nove mlade igrače. Sve kako bi pronašao svježu krv koja će poput transfuzije spasiti život našoj momčadi.

Neki već pretpostavljaju o kojima novima igračima će biti riječ. Zlatko Dalić u ponedjeljak objavljuje popis. Koji se nikad nije očekivao tako nestrpljivo. Jer, svi se možemo pitati, ima li naš nogomet još likova koji mogu pomoći reprezentaciji, ili su svi resursi iscrpljeni?

Zlatko Dalić ponovio je članovima Izvršnog odbora da će za utakmice s Latvijom i Armenijom u studenome pozvati neke nove igrače. Hoće li to biti ljudi isključivo iz Prve HNL, ili izbornik ima neke druge europske ideje? Pitanje je što igrač iz našeg objektivno i kvalitativno dlabog prvenstva može ponuditi nacionalnoj postavi?

Ne, ne sumnjamo u pojedince koje bi Dalić mogao pozvati, nego samoglasno razmišljamo, jer riječ je o krucijalnom trenutku za „vatrene„, što bi rizik s debitantima uopće mogao donijeti.

Glasno se kod ljudi koji su bliski Savezu i izborniku Daliću priča o napadaču iz Rijeke, Franji Ivanoviću. Koji zaista pruža fine partije za momčad s Rujevice.

Kako je naša reprezentacija u golemom problemu s napadačima, pošto su otpali Perišić, Petković, Kramarić, otprije i Oršić, a Musa se nije baš istakao, tako se i poziv prema Ivanoviću čak i neče smatrati iznenađujućim. Sad, koliko će taj mladi momak biti psihički opterećen u tim bitnim utakmicama drugi je par rukava.









Još neki igrači iz Rijeke se spominju kao potencijalno reprezentativno osvježenje. Riječ je o Marcu Pašaliću čiji se silni talent ne može osporiti. No, ima onih koji zazivaju i pozivanje bivšeg reprezentativca i jednog od najtalentiranijih naših igrača koji je zaista imao brojne pehove u karijeri.

Marko Pjaca koji je za velike novce transferiran iz Dinama u Juventus zbog ozljeda propustio je nekoliko sezona, a nakon brojnih posudba svoju karijeru sada oživljava baš u Rijeci. I pokazuje naznake svog raskošnog talenta. Mi doista nikad nismo imali tako dobrog driblera, zamka je tek u činjenici što ne znamo je li posve oporavljen i u kakvoj je fizičkoj spremi. No, da bi nam onaj „stari„ Pjaca došao kao as iz rukava nije potrebno spominjati. No, još uvijek se pitamo kakav je „novi„ Pjaca.

Čujemo da se sprema poziv i jednom Hajdukovom igraču. Naravno, nije to Marko Livaja, već Dario Melnjak. Taj momak zna pristojno odigrati, ali ne može u kontinuitetu potvrđivati svoju formu, jer mu klub za kojeg igra isuviše, oscilira.









Hoće li poziv možda dobiti i Domagoj Bradarić iz Salernitane? Igra redovito u jakoj Seriji A, ima iskustvo iz mlade reprezentacije. Opet stoji enigma, jesu li svi ovi igrači dovoljni da zamjene one kojih nema. Jer, tih kojih nema redom su izvanredni nogometaši. A svi ovi koje smo spomenuli ipak su samo za krpanje rupa i popunjavanje praznina.

Silni hendikep koji je snašao hrvatsku reprezentaciju, a riječ je o izostanku gotovo svih napadačkih igrača, praktički je nemoguće nadomjestiti.

A ulog je veliki, najveći.

Zna se što je imperativ, pobijediti Latviju i Armeniju, a potom će se vidjeti hoće li Wales kiksati i je li to dovoljno. Oh, tako je teško ovisiti o drugima. No, Hrvatska se sama dovela u tako deprimirajući situaciju. Izvuče li se Dalić iz ovoga gliba biti će to jednako vrijedno kao i medalja sa svjetskog prvenstva.

U ponedjeljak je popis, s nestrpljenjem čekamo, očekuje se radikalne promjene…