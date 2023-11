Dalić je pravi bankomat za HNS: Brutalnu svotu je donio Savezu u samo par godina

Autor: Dnevno GIŠ

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, pokazao se kao pravi bingo za HNS, jer pod njegovim vodstvom blagajna Saveza se puni kao nikada do sad.

Najzaslužniji za to, uz naravno igrače je Zlatko Dalić, ali i UEFA te FIFA, koje iz godine u godinu podižu novčane nagrade za reprezentacije, ali zanimljivo jednako tako nabijaju troškove, tako da je to ponekad situacija između čekića i nakovnja.





Jedan primjer je iznajmljivanje autobusa tijekom Svjetskog prvenstva u Katru, kada su troškovi našeg Saveza bili veći od novca FIFA-e pa je bilo jeftinije da su Vatreni kupili autobus, no to naravni nije bilo dozvoljeno.

Visoka zarada

HNS je samo od nagrada koje isplaćuju FIFA i UEFA zaradio 78,5 milijuna eura za vrijeme izbornika Zlatka Dalića, a po plasmanu na Europskom prvenstvu u Njemačkoj koji donosi zajamčenih još 9,25 milijuna eura.

Savez za plasman na europsko i svjetsko prvenstvo dijeli nagradu 60:40 u odnosu na igrače u svoju korist, a za zarađeno na samom završnom turniru, što je u Rusiji i Kataru bilo osjetno više nego za plasman, lova se raspoređuje u omjeru 50:50. Nogometaši su dobili premije i za Ligu nacija u kojoj su igrali finale.

Tako je od 75,8 milijuna eura, 33,2 milijuna eura išlo Vatrenima, a HNS je sebi ostavio 42 milijuna i 625 tisuća eura i treba još dodati tri milijuna dolara, koje je HNS dobio od FIFA-e za troškove puta i boravka u Rusiji odnosno Kataru, što sve zajedno dođe do 78,5 milijuna eura.

Budući da nacionalna vrsta dijeli novac u omjeru 80 posto igrači, a 20 posto stožer, to znači da su reprezentativci od 2018. do danas, i prije kraja utrke za Njemačku, međusobno podijelili 26,5 milijuna eura, dok su Zlatko Dalić njegov stožer su od 2018. do 2023. godine uprihodovali za 6.635.000 eura.

Dizanje plaća









HNS trošio svojih 42,65 milijuna eura, većina je otišla na tekuće troškove, od plaća nadalje, na servis reprezentacijama, nešto i kao pomoć županijskim savezima i drugima.

U međuvremenu su porasle plaće izbornicima i članovima stožera, zaposlenih u uredima Saveza je mnogo više nego prije, a i HNS je pokrenuo gradnju kampa i to je najveća investicija, a koja će biti popraćena dodatnim sredstvima iz UEFA-e.

Ipak tu ostaje pitanje i Zlatka Dalića, koji je tek 24. izbornik po prihodima, za vrijeme SP-a u Katru, tako da bi bilo dobro i najboljeg i najtrofejnijeg izbornika u povijesti Hrvatske nagraditi izdašnijim ugovorom.

Pritok novca

UEFA je osigurala rekordan nagradni fond za Euro 2024. godine od 371 milijuna eura, što je za 23 posto više nego 2016. godine kad je prvi put kontinentalna smotra imala 24 sudionika. Reprezentacije koje su se plasirale dobivaju po 9,25 milijuna eura, a europski prvak, ako bi bio stopostotnog učinka u skupini zaradio bi 34 milijuna eura.









Tako se za svaku pobjedu u skupini daje 1,5 milijuna eura, a za bod 750.000 eura. Tko izbori osminu finala ima dodatnih dva milijuna eura, za četvrtfinale još 3,25, za polufinale pet milijuna eura, za poraz u finalu sedam, za pobjedu u završnom susretu deset milijuna eura.

Ako sve bude kako se nadamo na Europskom prvenstvu, Dalić bi mogao postati i prvi izbornik koji je prešao zaradu od 100 milijuna eura, a mi mu to želimo, uz naravno naslov europskih prvaka.