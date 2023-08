Na početku sezone u dresu Bayerna, čini se da će se Josip Stanišić barem do narednog ljeta skrasiti negdje drugdje. Hrvatski desni bočni kojeg je Zlatko Dalić unatrag pola godine gurao, podržavao i davao mu priliku u reprezentaciji sada je na pragu odlaska iz bavarskog velikana na posudbu u Bayer iz Leverkusena.

O tome piše Florian Plettenberg, novinar njemačkog Skyja, dobro upućen u zbivanja u Bayernu.

Plettenberg je objavio informaciju o dogovoru Stanišića i Bayera te o odlasku 23-godišnjeg hrvatskog desnog bočnog na liječnički pregled u Leverkusenu.

❗️🆕 Total verbal agreement between Josip #Stanisic and Bayer 04!

➡️ Leverkusen the top favorite to sign him now as Bayern has given him the permission to leave the club on loan. As reported last night.

➡️ Stanisic has already left the team this morning. To be ready for the… pic.twitter.com/BsYNTUpOd2

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 19, 2023