Kao i prije utakmica protiv Turske i Walesa koje su nedavno donijele poraze, Hrvatska je u problemima s ozlijeđenim igračima i s približavanjem susreta s Latvijcima i Armencima na završetku puta u kvalifikacijskoj skupini za Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka.

Zlatko Dalić morao je o tome voditi računa na svojem popisu igrača za dolazeće utakmice. Smjestio je devetoricu u kategoriju pretpoziva, u slučaju da mora aktivirati veći broj reprezentativaca ako netko otpadne, a kako se bliži novo okupljanje do kojeg je ostalo još 13 dana, najveća neizvjesnost vlada s dvojicom aduta u napadu.

Bruno Petković i Andrej Kramarić su još uvijek u fazi oporavka od svojih ozljeda, a u slučaju Kramarića, pomoć za što brži povratak dala je i čuvena Srpkinja Marijana Kovačević, čiji posao i učinak mnogi hvale. Nedavno je u Beogradu svojim tretmanom ozljede pružala pomoć Petkoviću koji se nakon toga vratio i zaigrao u dijelu utakmice protiv Turske, no tada je obnovio ozljedu zadnje lože i morao je na novi tretman u glavnom gradu Srbije.

U Kramarićevom slučaju, problem se pojavio nakon udarca u bedro u utakmici njegovog Hoffenheima i Borussije Dortmund krajem rujna. Tada je bio zamijenjen u završnici susreta, a u međuvremenu traje prisilna stanka tijekom koje je otišao i na liječenje u Beograd.

U slučaju Marijane Kovačević, ponovno se dogodila suradnja poznate Srpkinje s hrvatskim reprezentativcem. Među sportašima koji su kod nje bili na tretmanu ozljede, u Beograd je ranije ove godine navratio i Luka Modrić dok se borio za brzi povratak na teren u drugom dijelu protekle sezone.

Tada je to urodilo plodom, a djeluje obećavajuće i u slučaju Kramarića dva i pol tjedna do utakmice protiv Latvije, koja je na rasporedu 18. studenog u Rigi. Protiv Armenaca će se igrati tri dana kasnije u Zagrebu, na Maksimiru.

Luka Modrić visited Marijana Kovacevic in Belgrade. He is known as a miracle doctor who specializes in shortening recovery times. He treated Djokovic in the last Australian Open which he won the title, alongside other players.

