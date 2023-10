Dalić je Livaju jedanput već vratio, a jednu stvar su mu zamjerili iza loma na Rujevici

Završena je reprezentativna priča Marka Livaje, s objavom da se oprašta od Vatrenih prije utakmica protiv Turske i Walesa u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj, a nakon takve odluke, stigla je i reakcija izbornika Zlatka Dalića koja opisuje pomiješane osjećaje zbog Livajinog iznenadnog kraja u hrvatskom dresu.

Bilo je žaljenja i razumijevanja, a izborniku nakon svega nije ostalo drugo nego da krene dalje. “Poštujem takvu odluku, kao što sam poštovao i prethodne odluke kada bi se netko oprostio od reprezentacije”, rekao je Dalić u svojoj prvoj reakciji, dan prije okupljanja za utakmice u kojima je Livaja mogao dati puno s obzirom na izostanak Brune Petkovića i upitni status Andreja Kramarića zbog njegove ozljede.

Sve se dogodilo nedugo nakon što je Dalić stavio Livaju na popis kandidata za nastup u dolazećim utakmicama, vraćajući ga u krug Vatrenih nakon verbalnog sukoba s dijelom navijača na Rujevici rano u pripremama za završni turnir europske Lige nacija, na početku ljeta.





Jedan povratak dogodio se i ranije

Nakon što ga je Dalić uvrstio među kandidate za Tursku i Wales, Livajin izostanak iz reprezentacije trebao je biti prekinut poslije kratkog trajanja, a sada dok je puklo, tu je i sjećanje na dalju prošlost, u kojoj izbornik i sadašnja glavna zvijezda Hajduka nisu bili uvijek skladni u svojim odnosima.

Dok se Livaja tražio u svojoj klupskoj karijeri, pokušavajući se riješiti statusa ‘zločestog dečka’ iz rane faze profesionalnog puta u nogometu, Dalić na njega nije računao u razdoblju nedugo nakon prvog nastupa iz 2018. do povratka među Vatrene preklani u kvalifikacijama za SP u Katru.

Ta stanka bila je baš duga. Trajala je od listopada ’18. do pretprošlog rujna, gotovo tri godine bez igranja za reprezentaciju, sve u izborničkoj eri Zlatka Dalića, a činilo se da je sve skladno nakon što se Livaja vratio u hrvatski nogomet, postao motor igre Hajduka i potom našao svoj put i do Vatrenih.

Bio je na glasu kao ‘zločesti dečko’, sklon tome da ga karakter preuzme na način da ‘pukne’, a pokazalo se da je ta crta Livajinog karaktera ipak i dalje bila tu, na način da nije mogao prijeći preko uvreda koje je trpio na Rujevici na početku priprema za završni turnir Lige nacija.

Taj incident u kojem je verbalno odgovorio na uvrede ostavio je trag, a nakon toga, ostalo je pitanje kako je Zlatko Dalić na to trebao najbolje reagirati.

Livaja nije išao na završni turnir Lige nacija, tada s objavom Hrvatskog nogometnog saveza zbog čega je donesena takva odluka.









“Dalić i Livaja složili su se da je incident kreirao neugodnu atmosferu te okruženje u kojem je Livaji nemoguće fokusirati se na završni turnir Lige nacija te napadač Vatrenih neće konkurirati za Final Four”, pisalo je u objavi, a bile su tu i riječi žaljenja Dalića i Livaje zbog toga što je ispalo tako.









Livaja je tada napustio reprezentaciju, no Daliću su ipak mnogi više zamjerili što je jakog aduta Hajduka izostavio iz kruga igrača za utakmice protiv Latvije i Armenije odigrane u rujnu, tada s traženjem mira s obzirom na to da se protiv Latvijaca igralo baš na Rujevici.

Je li Dalić trebao odlučiti baš tako, ostaje otvoreno za rasprave, no i to je važan dio ove priče koja je sada dovela do Livajine objava da više neće igrati za hrvatsku reprezentaciju.