Dalić jako zabrinut zbog Perišića: ‘Ne mogu i ne želim zamisliti reprezentaciju bez Ivana’

Autor: Ivor Krapac

Nakon vijesti da je Ivan Perišić doživio tešku ozljedu koljena na treningu Tottenhama, u situaciji bez kontakta, Zlatko Dalić je u svojoj prvoj reakciji istaknuo da se s Perišićem već čuo i od njega dobio optimističnu poruku.

Nije lako s obzirom na to da je stradao prednji križni ligament koljena, radi se o jednoj od najtežih ozljeda u sportu, slijedi operacija i oporavak, no tu je nada da će Perišić ipak biti spreman za povratak do sredine lipnja iduće godine, kada počinje Euro 2024. kojem je domaćin Njemačka.

“Ivan je jedan od najboljih igrača naše reprezentacije već desetak godina te jedan od lidera i ključnih igrača reprezentacije tijekom mog mandata, pa me ova vijest jako pogodila i rastužila. Sigurno da će nam njegov izostanak biti veliki hendikep u nastavku kvalifikacija, vidjeli smo i u ove dvije utakmice u rujnu u koliko je dobroj formi i koliko je važan za nas. No, duboko vjerujem da će Ivan biti s nama na Euru idućeg ljeta, kojeg moramo izboriti i zbog njega”, rekao je hrvatski izbornik, a objavio je Hrvatski nogometni savez.





‘Uvjeren sam u vrhunski oporavak’

“Čuo sam se s njim i osjetio njegov optimizam i čvrstu volju da do Eura bude spreman, a poznajući njegovu predanost i fizičke kapacitete, uvjeren sam da će odraditi vrhunski oporavak te do lipnja doći do željene forme”, rekao je Dalić.

“Ne mogu i ne želim zamisliti našu reprezentaciju bez Ivana, svi smo uz njega i jako se radujemo vidjeti ga opet u reprezentativnom okruženju. Želim mu uspješnu operaciju, potom kvalitetan oporavak i povratak na travnjak kako bi činio ono što najbolje zna – predvodio Hrvatsku do velikih pobjeda”, dodao je izbornik.

HNS je objavio i reakciju Marijana Kustića, predsjednika Saveza.

“Sve nas je ražalostila ova vijest o Ivanovoj ozljedi koljena, prvenstveno zbog njega jer smo svi vidjeli protiv Latvije i Armenije u koliko je dobroj formi i s koliko žara, želje i motiva još uvijek nastupa za hrvatsku reprezentaciju. No, ohrabruje me njegov pozitivan i odlučan stav, a znamo svi koliko pažljivo i predano radi na svojoj fizičkoj pripremljenosti te nema sumnje da će maksimalno kvalitetno odraditi oporavak”, rekao je Kustić.

“Stoga duboko vjerujem da će potpuno zdrav i u pravoj formi dočekati Euro te da će u Njemačkoj biti jedan od igračkih i karakternih lidera naše ekipe, kao što je proteklih desetak godina. Ivan može računati na maksimalnu podršku Saveza tijekom svog oporavka, znam da je cijela reprezentacija uz njega i da jedva čekamo da opet bude s nama. Od sveg srca želim mu uspješnu operaciju te jednako uspješan oporavak”, dodao je predsjednik HNS-a.