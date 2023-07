Dalić na ovog Vatrenog ozbiljno računa: Hrvatska je s njim dobila puno, ali mora u novi klub

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ljeto je, u tijeku su godišnji odmori, ali već polako gledamo prema nastavku kvalifikacija za Euro i tamo bi ovaj nogometaš, u Dalićevu stožeru, trebao igrati važnu ulogu. Martin Erlić, skromni as hrvatske reprezentacije, je naša ljetna tema…

“Pa nisam došao bratu na vjenčanje, nisam tražio ni večer otpusta tijekom priprema”, rekao je nakon utakmice Hrvatske i Francuske u Splitu kada je i deibitrao za hrvatsku vrstu. Bila je to zgodna caka za medije.

Kao što se i sada neki čude kako u dalmatinskom zaleđu pomaže Martin u vrtu svojim roditeljima, samo tri-četiri dana nakon što je orao i kopao na završnom turniru Lige nacija. Na kojem je odigrao dvije dobre partije.





Ništa nije došlo preko noći

Taj rođeni Zadranin imao je mukotrpnu karijeru, ali očito je njegov karakter bio presudan. Dogurao je do vrha, igrati na svjetskim smotrama, finalima velikih natjecanja, pa to je svakome igraču san.

Jedan je od igrača talijanskog Sassuola, ne isuviše renomiranog, ali zadnjih godina kvalitetom značajnog kluba talijanskog prvenstva. Talijanski novinari ga opisiju najčešće s jednom riječju – pouzdan.

I nema bolje riječi za opis njegove pojave na terenu. On je usredotočen stoper koji je igrao protiv najjačih svjetskih napadača i ne sjećamo se da je ikada podbacio. Iako je dugo bio u drugom planu, pa u „vatrenima„ je odličan bio Lovren, on je svoju priliku strpljivo čekao.

I nema sumnje, Sassuolo sigurno već ima ponude za njega. I ovaj klub bi mogao dobro zaraditi. Erlićev napredak okrunjen nastupima na finalu Lige nacija ne može biti nezapažen. I nenaplaćen.

Počeo je u Dinamu, ali nije dobio priliku. Sjećamo se malih člančića kako je Erlić iz Dinama prešao u Rijeku, to je bilo još 2012. godine. Iznenađujuća je bila vijest da je samo nakon dvije godine postao član Parme. Onda, 2015. godine taj se klub urušio, bankrotirao, igrači su se rasuli na sve strane i Martin Erlić je osvanuo u Sassuolu.

Imao je samo 17 godina. Vrijedno je trenirao, a kao 19-godišnjak posuđen je talijanskom trećeligaš Sudtirolu. Svoj prvi nastup u seniorskoj konkurenciji imao je baš u tom klubu. Ostavio je dobar dojam i Sassuolo je i dalje računao na njega. Pa ga je 2018. godine posudio drugoligašu Speziji. Kao dvadesetogodšnjak odmah je dobio priliku, pa je u dvije sezone odigrao pedesetak mahom dobrih utakmica. Odigrao bi više, ali je dugotrajan bio oporavak od ozljede koljena.









Pa je ne tako davno (2021) Sassuolo odlučio svog igrača vratiti… Ostaviti ga malo na posudbi u Speziji i angažirati čim zatreba.

Usput, nastupao je Erlić je za sve omladinske reprezentacije Hrvatske od 17 do 21 godine. Sa selekcijom do 17 godina nastupao je na Europskom prvenstvu 2015. održanom u Bugarskoj i Svjetskom prvenstvu 2015. održanom u Čileu. Sa selekcijom do 21 godine nastupao je na Europskom prvenstvu 2021. održanom u Sloveniji i Mađarskoj. Dakle, bio je u fokusu našeg nogometnog Saveza. S pravom.

Povratak u Sassuolo bio je to pun pogodak klupske uprave. Prošlu sezonu je bio izvanredan, a poziv za reprezentaciju na početku Lige nacija i odlazak u Katar na svjetsku smotru bili su kruna njegovih napora. A, ruku na srce, samo su istinski nogometni stručnjaci i zaljubljenici znali za Erlića, našoj široj sportskoj javnosti bio je nepoznat. Pa, mnogi nisu ni znali tko je on kada ga je Dalić pozvao u reprezentaciji.









No, njegove partije protiv Danske u Kopenhagenu i Francuske i Parizu bile su baš očaravajuće. Svi su bili oduševljeni njegovim partijama, napose oni koji nikad nisu čuli za njega.

Uskoro možemo očekivati briljantni transfer Erlića. Prerastao je i Sassuolo i talijansku ligu.