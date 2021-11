DALIĆ ISPISAO POVIJEST I HNS-u DONIO BOGATSTVO! Od njegova dolaska Hrvatska zaradila 466 milijuna kuna!

Prošlog tjedna Hrvatska je velikom pobjedom nad Rusijom izborila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru koje će se održati sljedeće godine.

Zlatko Dalić tako je postao prvi hrvatski izbornik koji je izborio tri velika natjecanja za redom; SP u Rusiji 2018., Euro 2020. i SP 2022. godine.

No, osim što je ispisao povijest hrvatskog nogometa, Dalić je HNS-u zaradio velike novce.

Hrvatska je osvajanjem drugog mjesta u Rusiji zaradila 28 milijuna dolara. Prije samog prvenstva, vodstvo HNS-a i igrači dogovorili su se da 60 posto nagrade ide Savezu, a 40 igračima i stožeru. Dolazimo do toga da je od ukupnih 28 milijuna, 16 milijuna i 800 tisuća dolara išlo u ruke HNS-a.

Croatia coach Zlatko Dalic following qualification for #Qatar2022 after the win over Russia:

“The sun is out, the weather is nice. It feels good after the win but it wasn’t easy. We succeeded with our plan thanks to the great support from the stands. The fans never gave up.” (1) pic.twitter.com/t3HEDeUiDo

— Branko Belan (@BBelan) November 15, 2021