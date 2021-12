DALIĆ IMENOVAO SVOG NASLJEDNIKA! ‘Ja tu vidim samo jednu osobu, on je logičan izbor da me naslijedi’

Autor: G.I.Š.

Sinoć su u emisiji na HNTV-a “Mali nogometni razgovori“, koju vodi Ivica Blažičko, gostovala dva izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, seniora Zlatko Dalić i onih do 21 godine Igor Bišćan.

Glavna tema emisije bili su uspjesi naših odabranih vrsta, a fokus je bio na kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru, i odlične igre mlade reprezentacije.

Dalić se osvrnuo na vrlo emotivne trenutke za njega kada se Hrvatska plasirala na Svjetsko prvenstvo, a i uputio je ispriku jednom igraču, te dao nagovijestiti njegovog nasljednika na klupi Vatrenih.

Pao mi je teret s leđa

“Utakmicu s Rusijom posebno sam teško doživio. Ta je zadnja utakmica bila toliko važna i jako teška da, kad je sudac odsvirao kraj, osjećao sam da je velik teret pao s mojih leđa. Uspjeli smo se kvalificirati i to je bio trenutak koji smo svi čekali. Srušile su me emocije, to je bilo jače od mene”, rekao je Dalić, pa se prisjetio preuzimanja reprezentacije:

“Došao sam u reprezentaciju 2017. godine, u momčad koju su prije mene gradili gospodin Bilić, gospodin Kovač i gospodin Čačić. Nju sam naslijedio. Ovo je vrsta koju je izgradio moj stožer. Sada imamo po dva igrača na svakoj poziciji koji će se nadopunjavati igračima iz mlade reprezentacije. Drago mi je da smo stvorili kadar s kojim se Hrvatska neće bojati za budućnost idućih 10 godina”, naglasi je Dalić, pa se ispričao Milanu Badelju:

“Ja se tom dečku javno ispričavam. To je dečko koji se može samo poželjeti, gospodin u kopačkama. Kad je došao Brozović, sjeo je na klupu i nikada nije rekao ni riječ i uvijek je bio podrška reprezentaciji. Još jednom mu se ispričavam i mogu reći da je to momak kakvoga bi svaki stožer poželio.”

Logičan nasljednik









Na kraju Dalić je ponovio koga smatra svojim nasljednikom na klupi Vatrenih.

“Što se moga nasljednika tiče, ja sam već više puta odgovorio da tu vidim samo Igora Bišćana. To je jedini logičan put, ali neka HNS o tome odluči kada dođe vrijeme”, zaključio je najuspješniji hrvatski izbornik.