DALIĆ IMA MIR, A STIGLA I DRUGA VAŽNA VIJEST: Ovakva nagrada će ga jako razveseliti!

Autor: I.K.

Nedugo nakon što je na klupi Hrvatske sa svojom momčadi proslavio odlazak na Svjetsko prvenstvo koje se dogodine igra u Kataru, Zlatko Dalić je kao priznanje za svoj izbornički posao zaslužio novi ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom. Suradnja se produžuje do 2024. godine, kada će biti odigrano Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

Dogovor o nastavku suradnje govori nam da bi Dalić trebao ostati barem do ljeta ’24., a ovisno o rezultatima, možda i duže. Time se nastavlja izbornikov posao koji traje od listopada 2017., kada je Dalić u završnici kvalifikacija vodio Vatrene do osiguranja plasmana na Svjetsko prvenstvo ’18. u Rusiji, a to natjecanje bilo je nezaboravno, s hrvatskim pohodom do finala i završetka turnira sa srebrom, nakon finalnog poraza od Francuske.

Poslije vijesti o novom ugovoru, doznalo se i koliko bi Dalić trebao zarađivati u nastavku svojeg puta na klupi Hrvatske. Tu informaciju donijele su Sportske novosti, a za izbornika se stvari neće mijenjati u odnosu na dosadašnje uvjete.

Sve ostaje isto

Kako su objavile SN, Dalićeva godišnja plaća iznosit će oko 1,6 milijuna eura bruto, što je bez promjene u odnosu na raniji ugovor. Izbornik će, tako, imati mir jer se suradnja nastavlja, a mir mu donosi i nastavak na klupi s istim uvjetima kao dosad.

S obzirom na to da je u reprezentativnim vodama do kraja godine pauza, a novi termini za utakmice dolaze na proljeće, Dalić će imati dovoljno vremena za razmatranje kako ‘napasti’ vrlo izazovnu 2022. godinu.

Ono najvažnije – tek na kraju

S nastupima u prijateljskim utakmicama i u Uefinoj Ligi nacija, Hrvatska će ‘brusiti’ formu i isprobavati najbolje opcije za nastup na Svjetsko prvenstvo. Turnir u Kataru zbog velikih vrućina u toj zemlji tek u završnici godine, bit će odigran u razdoblju od 21. studenog do 18. prosinca.