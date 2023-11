Dalić ima dvije opcije da spasi ugled i posao, a obje su vrlo riskantne

Autor: Bruno Herljević

“Kada sam donosio odluku manjeg značaja, uvijek sam smatrao korisnim razmotriti sve prednosti i mane. Međutim, u vitalnim stvarima, poput izbora bračnog druga ili profesije, odluka bi trebala doći iz nesvjesnog, negdje iz nas samih”, riječi su to Sigmunda Freuda i savršeno opisuju situaciju u kojoj se, iz promatračkog kuta gledišta, trenutno nalazi izbornik Zlatko Dalić.

Dalićeva izbornička karijera u reprezentaciji Hrvatske po prvi je puta ugrožena, otkako je preuzeo taj posao 2017. godine. Nakon vezanih poraza od Turske i Walesa u listopadskom ciklusu kvalifikacija za Euro 2024., Dalićev posao u reprezentaciji ozbiljno je doveden u pitanje, kako zbog užasavajuće loše igre Hrvatske, diskutabilne selekcije igrača, tako i zbog činjenice da nije uspio motivirati ekipu za prvi, a još važnije nit za drugi ogled. Onaj famozni “rebound-efekt” koji je Dalić uvijek uspijevao sprovesti, odnosno, to da njegova momčad nakon slabijeg izdanja i lošeg rezultata, odmah u sljedećoj utakmici pokaže nadmoć i upiše veliku pobjedu, ovaj put je izostao i svjesno nesvjesno ljudi su to shvatili kao možda i najveći problem.





Dalića je možda uhvatila panika nakon tih poraza, možda i nije, ali ono što je napravio od popisa za nadolazeću akciju protiv Latvije 18. studenoga i Armenije 21. studenoga, svakako je indikator da je Dalić u glibu. Pozivi Marku Pjaci, samo zato što je to Marko Pjaca i samo zato što je koliko-toliko uhvatio kontinuitet, ali ne i formu, je u najmanju ruku populistički i teško je sa sigurnošću utvrditi da je Pjaca pojačanje za nadolazeće utakmice i da će donijeti “ono nešto”, kada Pjaca niti u Rijeci, u HNL-u, ne igra Bog zna kako.

Diskutabilne odluke

Slično je i s Martinom Baturinom, koji jest Dinamov najveći talent, vrijedi 15 milijuna eura i kakti je nositelj igre, ali taj je pak, realno, formom kilometrima daleko od reprezentacije. Izbacio je Dalić i dvojicu koju vjerojatno nije trebao, Petra Musu i Diona Drenu Belju, dečki nisu ništa loše napravili u posljednje dvije utakmice, jednostavno im nije tko imao ili znao doturiti loptu, najjednostavnije rečeno. Na popisu nema niti Josipa Brekala, koji nije odigrao najbolje u prošlom ciklusu, ali opet s obzirom na masivni deficit s krilnim igračima, možda je mogao biti tu u svrhu popune. Mogao je popuniti klupu i Marco Pašalić, bombarder iz Rijeke, ali Dalić niti njega nije imao u svojim vizijama.

Jedina rezonska odluka bilo je odstranjivanje Nikole Vlašića iz kadra jer taj u posljednjih godinu, godinu i pol nije napravio baš ništa vrijedno spomena, niti u klubu niti u reprezentaciji. Vratio je i Antu Budimira koji je koliko-toliko u dobroj formi, ali koliko on može spasiti situaciju, to je upitno.









Elem, Dalić je trenutno u situaciji u kojoj mora donositi isključivo dobre odluke, što njemu ne bi trebao biti problem jer kako je sam rekao na gostovanju u emisiji Marija Stanića, “on je do sada donosio samo dobre odluke”. No, koliko smo imali prilike vidjeti već kod sastavljanja popisa za nadolazeće i ključne kvalifikacijske utakmice, u kojima mora upisati dvije pobjede i nadati se sretnom raspletu u ostalim utakmicama, bilo je onih diskutabilnih. No, na stranu sada i nova upitna selekcija reprezentativaca, glavno je pitanje i najvažnije, kako da Dalić u ove dvije utakmice spasi ugled i opstane na poziciji izbornika Hrvatske, jer vjerojatno je neminovan otkaz ako se ne plasira na Euro?

Prva opcija

Odluke koje Dalić mora donijeti su uistinu veoma teške, ma koliko se radilo o inferiornim protivnicima s, prema kladionicama, vrlo malim šansama za ikakav pozitivan rezultat. Ali s ovakvom ispodprosječnom Hrvatskom sve je moguće pa i teški kiksevi i stoga je nasušno potrebno da Dalić ispravno postupi. Opcija, srećom, nema puno, rekli bismo ovako iz naše točke gledišta, samo dvije. Prva opcija bila bi ona ziheraška, ona u 4-3-3 formaciji s Lukom Modrićem, Marcelom Brozovićem, Mateom Kovačićem u sredini s Joškom Gvardiolom i Josipom Šutalom na stoperima, s Andrejom Kramarićem i Lukom Ivanušecom na krilima, s Brunom Petkovićem u špici i Josipom Juranovićem i Bornom Sosom na bekovima. Na golu je dakako Dominik Livaković.

Fakt je isto tako da su od svih nabrojanih iz udarne postave samo Joško Gvardiol i Dominik Livaković na optimalnoj razini i svi ostali su u dosta lošoj ili pak katastrofalnoj formi. Petković se tek oporavlja od ozljede, Ivanušec i Kramarić isto tako. Brozović slabo igra i to u Saudijskoj Arabiji, Modrić je pričuva u Realu i bio je jedan od najgorih u prošlom reprezentacijskom ciklusu. Josip Šutalo i Borna Sosa su vrlo lošoj formi kao i njihov katastrofalni Ajax. Juranović i Union ne igraju dobro ove sezone i samo se porazi lijepe za njih. Dodajmo tu i Marija Pašalića koji je rubni prvotimac, a on je jedan od koji skupljaju mrvice u klubu. Kovačić još nekako drži korak, pa ajde, nije među onima koji su u problemu.









Druga opcija

S druge strane, Dalić ima dovoljno zanimljivih imena na klupi, poput Luke Sučića primarno, potom i Lovre Majera, Nikole More, zatim i tog Martina Baturine, pa dovraga i Marka Pjace, koji ako ništa igraju u svojim klubovima, imaju zanimljive i iskoristive setove vještina, koje ovi koji su u udarnoj postavi možda i nemaju ili su im malo zahrđala. E sada, rizik je i jedno i drugo. Rizik je odigrati klasičnu udarnu postavu jer smo se već uvjerili da ako većina igrača nije u formi, a trenutno nije, to ne izgleda baš dobro, a opet rizik je i gurnuti “nove” igrače od prve minute jer ih, što je isključivo Dalićeva pogreška, nikada nismo vidjeli zajedno na terenu i nitko pojma nema kako će to izgledati.

Činjenica je da Moro, recimo, dobro djeluje na poziciji defenzivnog veznog i ima razigravačke sposobnosti, ali ne i trkačke kao Brozović, činjenica je i da Majer pokriva ogroman radijus, da se voli vratiti razigrati i dugom loptom i pasom i da operira s više pozicija, ali nije pretjerano brz, okretan i ne daje onaj impuls u igri koji daje, Modrić niti se od njega može očekivati da igra na taj način. Luka Sučić je igrač kakvog reprezentacija treba, međuprostoraš, brz, okretan, sjajno djeluje pod pritiskom, dobro kombinira i s krilima i sa centarforom, opasan je iz drugog plana i ima solidan šut. Gotovo da mu se ne može pronaći zamjerka i razlog da ne igra, osim ozljede dakako. Ali Dalić je do sada uvijek pronalazio način da ga ne odigra, no možda sada nije loš trenutak.

Occamova britva

Možda ste čuli za Occamova britvu, možda niste, ali u svom najjednostavnijem obliku, Occamova britva govori da količina pretpostavki treba biti što je moguće manja. “Ako imate dvije teorije koje predviđaju isto, odaberite jednostavniju”, pojasnio je to tako filozof iz 14. stoljeća, William od Occama. I ako nas pitate, kod donošenja odluka to je možda i najbolji princip. Dalić, sada nema vremena za dubioze, nema vremena smišljati hoće li mu “novi” igrači uspostaviti koheziju na terenu, nema luksuz testirati, nema više privilegiju pretpostavljati. Odluka bi trebala biti sasvim jasna, složiti provjerenu 4-3-3 i najjačim mogućim kadrom i nadati se najboljem. Pod tim mislimo da ih bar nekako “podigne”, da malo porade na moralu, da se pojedinci ratosiljaju apatije koje proživljavaju u klubu i pokušaju iskoristiti bar te dvije utakmice da si malo poprave formu i opći dojam.

Da, odluka je riskantna. Da, većina igrača je u lošoj formi. Da, neke će biti teško psihički osposobiti za tu utakmicu, ali u ovim trenucima je jednako važno da Dalić pokaže zašto je elitni izbornik, a ne srećković kako ga mnogi nazivaju. Nije pretjerano zahtjevno rasplamsavati buktinju koja guta sve pred sobom, ali je veoma teško iskrom zapaliti vatru. Dalić je na dvama svjetskim prvenstvima uspješno rasplamsavao požar, ali sada mora iskrama ponovo zapaliti vatru, a ima dosta vlažna drva, da se tako izrazimo. Occam nam kaže da bi Daliću to najbolje bilo raditi s provjerenim kadrom, ali garancija nema jer puno insajderskih faktora ne znamo, no iz svega dosad viđenog nekakve kombinirane postave “novih” i “starih”, pogotovo s Modrićem u glavnoj ulozi, nisu baš bile plodonosne, uzmemo li samo za primjer prošle dvije utakmice.

Dakle, da rezimiramo, sada je isključivo sve na Daliću, ovo je Dalićev možda i najveći ispit nakon kojeg će biti ili pukovnik ili pokojnik. Kartaškim rječnikom, ulozi su veliki, Euro je na kocki, rizik je golem, karte u ruci nam nisu baš najjače, ali srećom nisu ni protivnici. Sada je na Daliću da odigra “all-in”, da pobere sav pot sa stola. I sretno mu bilo.