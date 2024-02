Dalić i Vatreni su jednom čovjeku zadali težak udarac, a onda je hrvatski izbornik pokazao veličinu

Autor: Ivor Krapac

Jučerašnji ždrijeb novog izdanja europske Lige nacija je Hrvatskoj kao najopasnijeg konkurenta u skupini na put poslao Portugal, a takav rasplet izvlačenja namjestio je Vatrenima novi susret s reprezentacijom koju sada vodi španjolski trener Roberto Martinez.

Vatreni ga dobro pamte, a i Martinez dobro pamti momčad koju vodi Zlatko Dalić, s obzirom na to da je španjolski trener na Svjetskom prvenstvu 2022. u Katru bio na klupi belgijske reprezentacije i u izravnoj borbi za odlazak u drugi krug nije došao do pobjede u posljednjem kolu u skupini prvog dijela natjecanja. Bilo je 0:0 na kraju susreta, što je Vatrene odvelo dalje, a Belgijci su ispali.

Za Martineza je to bio jako težak udarac uzimajući u obzir da je time došao njegov oproštaj od klupe belgijske reprezentacije, na kojoj je bio od 2016. do ’22., predvodeći Belgijce do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji. U Katru nije bilo reprize tako velikog uspjeha za belgijske reprezentativce, na put su im u borbi za drugi krug stali Vatreni, a nakon te utakmice, Zlatko Dalić pokazao je svoju veličinu.

Sjetio se kontakta s Martinezom

Hrvatski izbornik je u razgovoru za Hrvatski radio otkrio da je s Martinezom stupio u kontakt nedugo nakon te utakmice, da je španjolskom treneru pružio podršku nakon što se oprostio od belgijske klupe, a ukratko je opisao i kako gleda na svojeg kolegu koji je nakon SP-a u Katru priveo kraju svoj put s Belgijcima.

“Roberto Martinez je sjajan trener, veliki gospodin koji mi je pomogao u karijeri. Čuli smo se mi sinoć, ustvari jutros oko dva-tri sata. Poslao sam mu poruku, a on meni. Zahvalio sam mu”, rekao je Dalić, spominjući i kako gleda na posao koji je Martinez obavio s Belgijcima.

“Žao mi je što je otišao, napravio je sjajne stvari. Pet godina bio je prvi na Fifinoj ljestvici s Belgijom. To je tako u nogometu, svemu dođe kraj, a tako i ta njegova era u Belgiji s kojom je bio brončani, a prvi na Fifinoj ljestvici. Napravio je zlatnu generaciju. To je tako, život ide dalje”, dodao je hrvatski izbornik.

Srest će se i prije Eura

Nakon što je protiv Vatrenih vodio svoju momčad na prošlom SP-u, Martinez će s hrvatskom reprezentacijom imati posla i u dolazećem izdanju Lige nacija, ovog puta na klupi Portugala, ali i prije toga će se sresti se s Dalićem i s hrvatskom momčadi. Bit će to u završnici priprema za Euro u Njemačkoj, u prijateljskoj utakmici koja će biti odigrana 8. lipnja u Lisabonu.