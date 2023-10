Dalić potvrdio dva glavna problema Vatrenih: ‘Njih dvojica će biti na klupi, nećemo forsirati’

Dan prije izlaska na teren protiv Turske u Osijeku, sutra u 20:45 sati na travnjaku Opus Arene, hrvatski izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić najavili su utakmicu koja bi, s pobjedom koja se traži, za Hrvatsku bila s ključnim korakom prema Euru dogodine u Njemačkoj.

U svojem istupu, Dalić je otkrio da će protiv Turaka poštedu dobiti Bruno Petković i Josip Juranović, dva glavna upitnika među Vatrenima koji su došli u Osijek. Plan je da protiv Turske ne igraju, a ako sve bude u redu s njihovim ozljedama, postoji mogućnost nastupa protiv Walesa u nedjelju u Cardiffu.

Protiv Turaka u Osijeku ih čeka klupa, u tom će statusu dočekati utakmicu na travnjaku Opus Arene koju je Luka Modrić pohvalio posebnim riječima.

“Stadion je impresivan, samim dolaskom izvana izgleda fenomenalno. Napokon sam doživio da i u Hrvatskoj mogu igrati na europskom stadionu. Veselimo se utakmici, nadam se da ćemo stadion pamtiti ne samo po tome kako lijepo izgleda, nego i po rezultatu”, rekao je Modrić govoreći o osječkoj Opus Areni koja dočekuje Vatrene i Turke.

“Svježine i motivacije ima, dobro se osjećam, pun želje i elana. Što se tiče hoću li pucati 11-erac, to ćemo vidjeti, ako ga bude. Naravno da bih htio preuzeti odgovornost, kao i uvijek”, dodao je Modrić.

“Ozljede su hendikep, ali igrači koji dolaze su sada tu. Ovo nije obična utakmica, može promijeniti karijeru igrača u reprezentaciji, može donijeti Euro. Od tih igrača očekujemo da iskoriste priliku zbog koje su tu”, nastavio je Modrić.

Tema je bio i Marko Livaja koji se u nedjelju oprostio od reprezentacije.

“On zna zbog čega je donio ovakvu odluku, nismo bili u kontaktu. Treba mu zahvaliti za sve što je dao za reprezentaciju, to je to”, istaknuo je Modrić.

Jedno pitanje za kapetana Vatrenih odnosilo se na izostanak Ivana Perišića zbog teške ozljede koljena.

“U kontaktu sam s Ivanom, to što ga nema je veliki udarac za nas. Znamo koliko znači za našu igru. To je udarac i za njega, pogotovo s obzirom na godine, ali znajući njegove radne navike, vjerujem da će se vratiti kakav je bio, koliko god povratak bio težak. Ne treba žuriti, najbitnije je njegovo zdravlje, čekat ćemo ga koliko god treba jer znamo koliko je važan za nas”, kazao je Modrić.

Kapetan Vatrenih dotaknuo se i svojeg manjka minutaže u Realu.

“Ja želim igrati, ali sve što se događa oko mene je jedan normalan proces. Radi se o situaciji koju mentalno moram prihvatiti i nastaviti dalje”, rekao je, dodajući da više odmora može biti dobro za tjelesno stanje. No, Luka ne želi odmor dok traje ritam utakmica.

Modrić se vratio i na ozljede koje su pogodile Hrvatsku, iz kuta gledanja da su Vatreni do sada pokazali da se mogu izvući i iz takvih problema.

“Svaki put kada bi neki igrači nedostajali, uspjeli smo se skupiti, iz toga izaći kao kolektiv. Isto to očekujemo i sutra”, kazao je Modrić.

🎥 #Croatia practice session

👌 Kovačić’s skill

↔️ Vida & Modrić run-off

🧤 Great shots & great saves

➕ And much more!#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/hgmFEYHpLm

— HNS (@HNS_CFF) October 11, 2023