DALIĆ I KUSTIĆ UDARILI NOVU OFANZIVU! Evo zašto tvrde da je nacionalni stadion u potpunosti nepotreban

U zgodnoj emisiji Hrvatske radiotelevizije koja je evocirala sjećanja na doček „vatrenih„ prije godinu dana gostovali su izbornik Zlatko Dalić, izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić i novinar Anton Samobojska. Svi su fino govorili, ma i fina je bila tema, no bilo je i ozbiljne raspre o budućnosti nogometa.

Dakako, neizbježan je bio zaključak kako naš nogomet i društvo u globalu i nisu baš iskoristili veličanstven uspjeh iz Rusije prošle godine, no to smo znali i sami.

No, baš je interesantno bilo kada se povela riječ o gradnji novog stadiona. U Zagrebu, za kojeg se govorilo da će biti – Nacionalni stadion. I Dalić i Kusić složili su se s izgradnjom stadiona, ali imali su jedno opasku, veoma ozbiljnu. Obojica su izričito protiv naziva stadiona u kojem je riječ – nacionalni!

Imaju i objašnjenje…

“Želimo igrati po cijeloj Hrvatskoj, naravno i u Zagrebu. Zemlji je potreban novi stadion, ali i stadioni diljem Hrvatske. Besmisleno je da stadion u zagrebu bude nacionalni, svaki stadion je nacionalan, ne bi to bilo korektno prema ostatku Hrvatske. Naša snaga je u cijeloj Hrvatskoj. Stadion, da i uvijek, ali ne nacionalni. Igrati ćemo po cijeloj Hrvatskoj, svaki stadion će biti nacionalan”, kaže između ostalog Dalić.

Dobro, znali smo i prije da Dalić tako razmišlja, nismo bili sigurni razmišlja li na isti način i vrhuška Saveza. Nova vrhuška na čelu s izvršnim direktorom Marijanom Kustićem… Gle, i on se posve slaže s izbornikom Zlatkom Dalićem.

“Naša je želja stadion, velika, imperativ nam je to. I biti će danas-sutra novi stadion. Ali se neće zvati nacionalnim. Nema to smisla. Želimo raspršiti reprezentaciju. Namjera nam je zaista igrati po cijeloj Hrvatskoj i to nije floskula, dobro veli Dalić, to mora biti naša snaga”.

Očiti su, dakle, novi vjetrovi u HNS-u, kojem će ipak trebati puno vremena da ispere sve ono što dosad nije bilo dobro u tretiranju ostatka Hrvatske glede domaćinstava utakmica reprezentacije.

Isto smo saznali, kolikogod se pričalo o sigurnoj izgradnji tog novog stadiona, koji se ne bi trebao zvaci – nacionalan – još uvijek su u tijeku samo pregovori i razgovori. Daleko je ta priča od projekta, kamoli izgradnje.

To opet počinje priča kako se uspjeh „vatrenih„ nije kapitalizirao. No, greška je u nama, ne u okolnostima.