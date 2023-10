Dalić i Kovačić uoči Walesa: ‘Imamo priliku pokazati pravo lice i odigrati dobru utakmicu’

Uoči utakmice protiv Walesa pred novinare su izašli Mateo Kovačić i Zlatko Dalić. Hrvatska protiv Walesa igra sutra u 20:45.

Novinarima se prvo obratio Mateo Kovačić: “Sigurno nas je ovaj rezultat malo poljuljao. Nismo očekivali poraz protiv Turske u Osijeku, ali nismo bili pravi i dobri. Imamo novu priliku pokazati pravo lice i pokazati dobre stvari koje smo radili posljednjih godina.





Wales je uvijek vrlo opasan, i oni i mi moramo pobijediti. Želimo se vratiti na pobjedničke staze, očekujemo tešku utakmicu. Vidjeli smo u Splitu da su neugodni, bili smo bolji, ali primili smo gol u zadnjoj minuti. Trebamo ući u utakmicu čvrsto i agresivno.”

Zatim je dodao: “Od Hrvatske se uvijek očekuju dobri rezultati. Očekujemo sami od sebe da smo dobri, očekujemo pobjedu, ali nekada se dogodi i poraz. Imamo priliku pokazati pravo lice i odigrati dobru utakmicu.”

Komentirao je i Tursku: “Krenuli smo dosta loše, Livi je sjajno branio u početku. Nismo bili čvrsti, kompaktni, agresivni. Sve je krenulo loše i bili smo neefikasni prema naprijed. Nije bilo dobro, ali nogomet uvijek daje novu priliku, možemo popraviti dojam.”

Protiv Walesa zadnji put igrali smo 2019.: “Očekujem sličnu utakmicu protiv Walesa, borbenu, ako ne uđemo kako treba, oni će nas kazniti. Oni će ići na sve ili ništa, jako su dobri prema naprijed, imaju duge lopte, individualnu kvalitetu… Publika je iza njjih, imali smo puno teških utakmica u našim karijerama.”

Zlatko Dalić je zatim najavio Wales: “Sve je u našim rukama, svjesni smo loše utakmice protiv Turske, zaslužili smo poraz. Ne smijemo to ponoviti, pogotovo prvo poluvrijeme. Respektiramo Wales, bit će borbena utakmica i velika bitka na terenu. Moramo znati odgovoriti, bit će agresivni i imaju publiku iza sebe.”

Napad: “Neće biti puno promjena, razmišljamo. Petković je ostao doma, njegova želja je jedno, a spremnost drugo. Rekli smo mu da se liječi i da bude spreman za kasnije. Ostali smo na Musi i Belji, oba klasična centarfora, malo drugačija u odnosu na lažne devetke kakve smo inače koristili. Vidjet ćemo za zadnji red, nemamo puno izbora, ali nešto ćemo napraviti i nadam se da ćemo izabrati najbolje.”

Odgovorio je na pitanje o ambicijama: “Za nas je najvažnije se kvalificirati, to je prvi korak. To je naš fokus, o čemu razmišljamo. Bili smo u finalu SP-a, naše su ambicije uvijek velike. Razmišljamo samo o plasmanu na EP, kako osvojiti dovoljan broj bodova za to, vidjet ćemo što će biti dalje.”









Izostanak Perišića: ” Izgubili smo jednog od najvažnijih igrača, uvijek je imao svoj dan kada je bilo teško. Veliki je nedostatak i bez njega je jako teško, nije nikada izostajao, uvijek je bio zdrav. Očekujem ga brzo, ali ozljeda je teška. Moramo zbog njega ostvariti plasman i da nam se on onda priključi. Veliki je radnik, puno nam fali i možda smo izgubili i najvažnijeg igrača.”

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Cardiff nakon poraz od Turske u Osijeku. Vatreni će u nedjelju od 20:45 odmjeriti snage s domaćinom Walesom.

Dalić je na konferenciji poslije poraza rekao: “Jučer smo igrali loše, jako loše to nije bilo prepoznatljivo. nakon dugo vremena imali smo utakmicu gdje smo svi bili loši. Ja ću preuzeti odgovornost na sebe jer očito taktički nisam dobro pripremio utakmicu… Teško je pao svima poraz, nismo naučili na ovakve stvari, podigli smo letvicu jako visoko i teško je to održati. ne kukam nikad nikad, nisam sklon ni tragediji ni euforiji. Žao mi je što izgubili u ovakvoj atmosferi. Žao mi je zbog tih ljudi, isprika svima njima.”

U Wales nije otputovao Bruno Petković koji je došao ozlijeđen na okupljanje, ali i takav je stisnuo zube i zaigrao u Osijeku. U razgovoru s doktorima i Petkovićem Dalić je odlučio kapetana Dinama poslati kući.

Nezgodna momčad

S Walesom smo igrali u ožujku na Poljudu te je završilo 1:1. Hrvatska je vodila cijeli susret golom Kramarić, ali su nas gosti tada šokirali golom nakon outa.









Igrali smo s njima i kvalifikacije za EURO 2020. U Osijeku je tada bilo 2:1 za Vatrene dok je na istom stadionu na kojem će se igrati i sutra završilo 1:1, a za Hrvatsku je zabio Nikola Vlašić.