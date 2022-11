‘ČEKA NAS RAT, ALI SPREMNI SMO’! Dalić nabrijava Vatrene: ‘Bit će daleko teže, oni su klasa, ali i mi smo!’

Autor: Dnevno GIŠ

Sutra od 16 sati igra se utakmica odluke za prolazak hrvatske u osminu finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije, a jednoj i drugoj reprezentaciji igra zapravo samo pobjeda, jer je teško ovisiti o drugima.

Tako su danas pred medije stali izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić, koji su odgovarali na pitanja prisutnih novinara.

“Odlučujuća utakmica za prolazak protiv druge momčadi Svijeta. Bili su četiri godine prvi, sjajna repezentacija. Da smo birali, ne bi baš izabrali ovu utakmicu da bude odlučujuća. Očekujemo tešku utakmicu. Nećemo se mi zavarati s njihovim lošim prezentacijama. I njima je to ključno, jako važno, žele proći grupu. Mi smo spremni, idemo to riješiti u svoju korist. Neće biti lako, ali ne idemo na bod koji bi nam bio dosta da prođemo. Igra na bod donese nešto lošega, moramo igrati kako smo igrali protiv Kanade. Digli smo ljestvicu igre i to moramo sačuvati”, rekao je na otvaranju Dalić pa dodao:





“Odigrali smo dobru utakmicu protiv Kanade, svi su dali svoj doprinos, danas ćemo još vidjeti tijekom treninga što ćemo napraviti. Nema razloga da bilo što mijenjamo u postavi, ali još imamo jedan trening pa ćemo donijeti odluku”.

Idemo u rat

Najbolji igrač u našoj pobjedi protiv Kanade Mateo Kovačić o sutrašnjim suparnicima je rekao:

“Belgija je sjajna ekipa, izbornik je sve rekao. Ovo je SP, bit će teško, ali mi opet idemo pokazati svoje pravo lice, što je najbitnije. I odigrati dobru utakmicu”, rekao je Kova, a nadovezao se izbornik:

“Gospodin Martinez je s Belgijom došao do 1. mjesta na FIFA ljestvici. To može napraviti samo sjajan stručnjak i čovjek. Ne smijemo se opustiti. Igramo protiv sjajne reprezentacije, oni će se znati postaviti protiv nas. Imamo svoju kvalitetu i vjeru i ne smijemo od toga odustati. Tu su De Bruyne, Lukaku i Hazard, bit će to teška borba. Neće nas zavarati pila naopako. Čekamo najbolju Belgiju, i naši su igrači spremni, idemo spremni u taj rat”, rekao je izbornik, a Mateo je približio malo neke igrače Belgije novinarima:

“Poznajem Lukakua iz Chelseaja, igrali smo skupa. Vrhunski je igrač, to pokazuje godinama. Zabio je strašno puno golova i bit će nam sutra teško. Mi smo se pripremili, već sam rekao, bit će to teška utakmica i moramo biti maksimalno fokusirani. De Bruyne je zasigurno već godinama među tri najbolja vezna, ako ne i najbolji u Premier ligi. On i kad nema svoj dan može iznenaditi svojim potezom. Mi se moramo fokusirati na nas i pokazati naše pravo lice, to je ono najbitnije”.









Nesloga Crvenih vragova

“Ne mislim ništa o tome što se događa u Belgiji. Ja mislim o njihovim igračima i to me jedino zanima. Ovo drugo mi je sporedno, ne brinemo uopće o tome. Brinemo o dobrim stranama, dobrim igrama i o tome što pokazuju zadnjih pet godina. Ne mogu oni preko noći zaboraviti igrati nogomet i sada postati loši. Kod nas je sve lijepo, mirno i fino. Nema galame, neka tako i potraje”, komentirao je Dalić situaciju u svlačionici Belgije.

Kovačić se osvrnuo i na sjajnog suigrača u obrani:









“Gvardiol je fenomenalan. Ima 20 godina, bit će sjajan, a to već i jest. No, nemam komentara na to što ga povezuju s Chelseajem. Što se nas tiče, mi smo jako dobro odigrali protiv Kanade. Ja sam se dobro osjećao također. Ako ćemo biti takvi, možemo dobiti svakoga. Idemo sad odigrati dobro protiv Belgije, pokazati da smo top-reprezentacija. Po meni je Belgija najbolja u našoj skupini”.

Težak ispit

“Brine me što je utakmica, kao i protiv Maroka i Kanade, bitna i ključna. Popravnog nema. Ili jesmo ili nismo. Da, igra nam bod, ali na taj bod nećemo igrati. Drugačije smo i mi i Belgijanci razmišljali o raspletu ove skupine. Mene brine da moja momčad i naša reprezentacija bude na svom nivou. Vidjet ćemo za što će to biti dovoljno. Bit će teže nego protiv Maroka i Kanade, to i očekujemo. Belgija je ipak klasa više od Maroka i Kanade, za nas je to još teži ispit”, izrazio je zabrinutost Dalić pa dodao:

“Mi u našoj pripremi očekujemo da će Lukaku početi utakmicu. Njihov se način tada mijenja. On će primati lopte okrenut leđima golu i sačuvati je, priključivat će se De Bruyne i Hazard, to će biti njihov način igre. Budemo li se s njime hrvali, bit će teško. Ali, pametno pokrivanje bit će jako važno. Lukaku nije igrao puno u zadnje vrijeme, ali takav igrač je uvijek opasan. Jedan pravi centarfor. Čvrst, jak, dobar na lopti, težak za naše stopere. Ako dobro pariramo, ako ga dobro udvojimo, riješit ćemo pola posla”, rekao je Dalić, a Kovačić nadodao:

“O Belgiji samo sve najbolje. Oni su u zadnjih mnogo godina pokazali da igraju sjajno. Nas ne treba brinuti njihovo stanje. Njih ćemo analizirati i napraviti najbolje moguće za utakmicu koja nas čeka”.