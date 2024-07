Dalić i ekipa smirili bezobraznika: Vjerovao Srbinu iz Knina i Hrvatskoj prijetio

Hrvatski nogometni reprezentativci su se kroz godine susretali s različitim likovima na putu do svojih velikih uspjeha, a jedan od takvih živopisnih likova nije se zadržao s momčadi koja je sada ponovno odlična. Sa Svjetskog prvenstva na kojem su Vatreni preklani slavili broncu u Katru, jedna od lijepih uspomena bila je uvjerljiva pobjeda nad Kanadom u prvom krugu, kada je protivničku momčad vodio čovjek koji je vjerovao da bi Hrvatsku mogao ‘razbiti’ na terenu.

Taj čovjek, engleski trener John Herdman, morao je objašnjavati svoje riječi u kojima se poslužio i psovkom, govoreći svojoj momčadi nakon startnog poraza od Belgije na SP-u da će u narednoj utakmici “j*** Hrvatsku”. Prošlo je to s puno reakcija, a danas, Herdman više nije s Kanadom koja je polufinalist najvećeg natjecanja u organizaciji Južnoameričke nogometne federacije, Copa Americe, u borbi za finale u kojoj će ići na svjetskog prvaka Argentinu.

Nakon što je Englez odstupio kao bi postao trener Toronto FC-a u američko-kanadskom MLS-u, Kanađane vodi američki trener Jesse Marsch, od kojeg se očekuje vođenje momčadi do uspjeha na SP-u kojem će Kanađani 2026. godine biti jedan od troje domaćina, uz Amerikance i Meksikance. Marsch svojim rezultatom na velikom reprezentativnom natjecanju pokazuje da tu ima dobrog materijala.

Što se Johna Herdmana tiče, ostavština ovog Engleza na klupi Kanade jest vođenje reprezentacije do SP-a u Katru, a podsjetimo, ondje su Vatreni u prvom krugu nadigrali Kanađane s 4:1, uz dva gola Andreja Kramarića, a po jedan Marka Livaje i Lovre Majera nakon što je Kanada rano povela golom Alphonsa Daviesa, svoje najveće zvijezde, igrača Bayerna.

Englez je tada vjerovao u snagu Kanade, a vjerovao je i u Milana Borjana, Srbina iz Knina, koji je u ’90-ima s obitelji otišao iz svojeg rodnog kraja i kasnije za B92 pričao da je ‘rođen u krajini, u srpskoj Dalmaciji’. No, ništa se za engleskog trenera na koncu nije ostvarilo iz njegovih najava i planova, u susretu u kojem su Vatreni utrpali Borjanu četiri gola.

Prije susreta s Hrvatskom, Englez na klupi Kanađana je ružnim riječima najavljivao utakmicu u kojoj je Kanada tražila rezultatsko podizanje nakon što je Belgija u prvom kolu na tom SP-u svladala Herdmanovu momčad s 1:0. Hrvatska je, pak, također tražila podizanje. Bilo je to nakon 0:0 protiv Maroka u prvom kolu. Bilo je to ‘mršavo’ pa su dolazile i kritike na igru Vatrenih, no dominacija protiv Kanađana u preokretu nakon ranog primljenog gola pokazala je snagu Hrvatske. Bila je to najava velikih stvari u Katru.

Što se Herdmana tiče, engleski trener je nakon utakmice morao objašnjavati svoj novi potez. Nije se rukovao sa Zlatkom Dalićem, a kasnije je o tome pričao za kanadske medije. “Dali smo si ruku prije utakmice, a nakon što je bila završena, htio sam napraviti ono što sam učinio s izbornikom Belgije Martinezom i sa svakim drugim trenerom. Nakon što sam se okrenuo, Dalić je već bio na terenu u slavlju s igračima. Imao je što slaviti, došao je do pobjede protiv Kanade”, govorio je Englez.

“Kada sam ušao na teren, rukovao sam se sa sucem i s igračima, ali njega nisam vidio”, dodao je Herdman u tom svojem istupu. Morao je objašnjavati zbog čega nije bilo rukovanja s hrvatskim izbornikom, no to nije bilo sve. Osvrnuo se i na svoje borbene riječi kojima se svojim igračima obraćao nakon minimalnog poraza od Belgijaca na početku SP-a u Katru. Požalio je što je sve ispalo baš tako.

“Mogao sam biti nešto sabraniji dok sam bio s igračima, ali i to je dio mojeg učenja”, bila je reakcija koju je Herdman imao nakon utakmice protiv Hrvatske. Dodao je i kako je vidio susret u kojem su Vatreni uvjerljivo slavili, pokazujući potencijal momčadi koja je na kraju turnira u Katru slavila broncu poslije pobjede nad Marokom u utakmici za treće mjesto. Slavilo se s momčadi i u Hrvatskoj nakon što su se Vatreni vratili kući, Herdman i Kanađani su tada već bili ‘u retrovizoru’, ali riječi bezobraznika se ipak pamte.

Canada coach John Herdman: “I just told them they belong here and we’re going to go and ‘eff’ Croatia next.”









Anyway, his side have just lost 4-1 to Croatia and have been eliminated from the tournament after two losses in two matches. pic.twitter.com/ZJdsJ8rzAs

— Paddy Power (@paddypower) November 27, 2022