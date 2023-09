Dalić ga mora pozvati u reprezentaciju, ima ‘top’ u nogama: Sin legende sve je oduševio golčinama

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nećemo se lagati. Martin Baturina najvrjedniji je i najskuplji eksponat Dinama. Mlad, poletan, a tako već iskusan, mudar i dobar na terenu sigurni će uskoro dobiti i poziv za A reprezentaciju.

Pa, nesumnjivo ga je zaslužio. Njegov razvoj je očigledan, a pogodak koji je neki dan postigao u Pragu, u onoj nesretnoj utakmici protiv Sparte (1-4) koja je Dinamo bacila u Konferencijsku ligu, a ne u Europsku – izazvao je lavinu oduševljenja u loži kod Dinamovih dužnosnika.

Baturinin gol zaista je bio fantastičan, od otkrivanja, sprinta s liptom, dvostrukog-trostrukog driblina pa sve do realizacije – bio je to nogometni trenutak za pamćenje. I netko je u loži zaurlao:





Veliki dobitak za hrvatski nogomet

„Pa, on vrijedi najmanje 30 milijuna eura„.

Eto, kako se gleda na igrače. To koliko Martin Baturina sada vrijedi najmanje je bitno. Dinamo je sada u takvoj situaciji, bolje rečeno spoznaji, da ako proda Baturinu može prestati razmišljati o obrani naslova hrvatskog prvaka. Eto, toliko je Baturina bitan za Dinamovu postavu.

Opet, sleti li nemoralna ponuda a Dinamo ga ipak proda biti će jasno da je sadašnjoj upravi više do zarade nego do sportskog uspjeha.

Martin Baturina ponikao jenu Hajduku, sa svojim bratom Rokom, a tu je i mlađi Marin. Pa su prije nešto više od dvije godine bila prava drama kada su Martin i Roko, Hajdukovi mladići naglo prešli u Dinamo. Martin se brzo izborio za ostanak u Dinamu, brat Roko proslijeđen je u mađarski Ferencvaros. Poslije je igrao u poljskom Lechu, slovenskom Mariboru, španjolskom Santanderu, sada je u portugalskom Gil Vincenteu.

Šok u Splitu bio je tim veći jer su to sinovi Mate Baturine, nekad proslavljenog igrača Zagreba i Hajduka.

Očito je tata Mate bio nezadovoljan tretmanom svojih neosporno talentiranih sinova, no to je već druga priča o Hajdukovoj lutajućoj struci.









Taj transfer Martina i Roka nije prošao bez negodovanja Hajdukovih navijača. Ispod prozora obitelji Baturine navijači su ostavljali transparente na kojima je pisalo:

“Mate, ne prodaji sinove svoje, budućnost im je svijetla u dresu bijele boje”. Taj je natpis osvanuo prijepodne, a navečer je već bio drugi: “Hajduk vas treba, nemojte nam okrenuti leđa”. No, odluka u obitelji je već donešena. Makar…

U jednom trenutku za Matine sinove Martina i Roka se interesirala čak i Barcelona. Da bi ih se ipak dohvatio Dinamo s očito primamljivom ponudom.









Zanimljivo je da su se u ranom djetinjstvu svi sinovi Mate Baturine vrijedno bavili gimnastikom, što im je omogućilo brži razvoj, gipki su i fizički sjajno spremni.

A prisjetimo se malo i njegovog oca, osebujne nogometne pojave, Mate Baturine. Bio je najbolji strijelac Prve HNL 1998. godine. Počeo je igrati nogomet u Solinu, pa je bio Šibeniku. Uzeo ga je Zagreb gdje je sjajio pa se Hajduk zainteresirao za njega i uzeo ga. U Splitu je bio odličan. U inozemstvu je nastupao za švicarski Grasshoppers i izraelsku Bnei Yehudu.

Po povratku u Hrvatsku nastupao je za Zadar i Solin. Umirovio se 2009. godine. Jednom je nastupio i za A hrvatsku reprezentaciju, 1999. godine u dvoboju protiv Egipta.

Najbolje je igrao u sezoni 1997/98 u dresu Zagreba. Mate Baturina je zatresao mrežu 18 puta i postao najbolji strijelac HNL-a. Ispisao si je time pozivnicu za Hajduk. Debitirao je golom tada snažnom Hrvatskom Dragovoljcu i iduće dvije sezone bio je jedan od najboljih igrača splitskog Hajduka.

Nije bio odveć snažan, štoviše mnogi su ga smatrali presitnim za dinamičnog napadača. No, njemu to nije smetalo, sjajnom tehnikom oslobađao se suparnika, bio je precizan u matnim pozicijama, uporan do bola, vješt dribler i asistent. U Hajduku je bio pravi kotač zamašnjak, što bi navijači danas dali da imaju takvog ili sličnog napadača.

Pomalo stidljiv četo je bio na šaljivoj meti novinara i navijača, a ostao je upamćen po izjavi nakon jednog poraza kada je promašio nekoliko stopostotnih šansi.

„Eeeeh, tako vam je to, dikod uđe, dikod ne uđe”!

Tom izjavom živ je ušao u legendu, on zaista nije bio igrač koji bi promašivao „zicere” u nizu. U toj utakmici to mu se dogodilo i jednom rečenicom sve je objasnio!

I sam je volio šalu, kao što su se i suigrači voljeli našaliti s njime. Topao dalmatinski mentalitet koji je tih godina vladao u Hajdukovoj svlačionici je glavni razlog za jedan „štos” na koji je nasjeo tadašnji ponajbolji igrač Hajduka, naš Mate Baturina.

Naime, netom nakon što je stigao u Hajduk rekli su mu da na rampi kod glavnog ulaza za parking na poljudskom stadionu treba portiru reći glasno ime i prezime i poziciju na kojoj igra u momčadi, a da zaposlenici moraju reći radno mjesto na kojem borave u klubu.

I tako dolazi Mate Baturina na parking poljudskog stadiona, igrači i njihovi prijatelji promatraju što će se dogoditi. Dođe Baturina do porte, a portir mu veli – „Predstavi se”.

A Baturina kao iz topa – „Mate Baturina, centarfor”!

Rampa se ne diže, a portir uzvrati – „Glasnije, glasnije, mikrofon te nije ubrao”!

I ponovi on to još dva-tri puta, a suigrač skriveni iza zida valjaju se od smijeha.

Mislite da se Mate Baturina naljutio? Ma kakvi, sam je kasnije smišljao sličnu zafrkanciju prema drugim suigračima. A kako je prošao rampu? Kada je izgubio živce sam ju je podigao rukama i parkirao se!