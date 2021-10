DALIĆ GA JE PREKRIŽIO, A ON NIKAD BOLJI! Hrvat je apsolutni hit, postao je ključni igrač!

Novi zločesti dečko hrvatskog nogometa već dulje vrijeme nije u fokusu izbornika Zdravka Dalića, ali u svojem Milanu je nezamjenjiv od početka ove sezone, mada su neki i sumnjali u njega. Na putu prema prvoj momčadi pomogle su mu ozljede Girouda i Ibrahimovića, ali Vatreni je u svim planovima Piolija.

Ante Rebić patio je od sindroma Andreja Kramarića na Europskom prvenstvu, ali volej kakav je promašio Krama protiv Slovačke, Rebić je zabio pod prečku.

Forma Ante Rebića nije promakla niti talijanskim medijima, te ga je novinar Tuttosporta izdvojio kao igrača koji je sazrio i koji se zna prilagoditi momčadi, što kada dolazi od Talijana puno znači.

Nepredvidljiv i prilagodljiv

“Ante Rebić je nepredvidljiv i prilagodljiv. Postao je ključni igrač Milana u novoj sezoni. Preuzeo je ulogu centralnog napadača i prilagodio se zahtjevima momčadi i trenera Piolija koji ne mogu računati na odsutne Ibrahimovića i Girouda. Tako je napravio zadnji korak ka tome da bude apsolutni šampion. Njegova je vrijednost premašila 30 milijuna eura, a u paru s Leaom je preuzeo odgovornost u odsustvu gore navedenih napadača”, pišu Talijani pa nastavljaju:

“Sada kada se vraćaju Ibrahimović i Giroud, on će sigurno i s neke druge pozicije biti odlučujući igrač. Zabio je dva gola i upisao dvije asistencije u prvenstvu i Ligi prvaka”, naglašava novinar Tuttosporta i zaključuje:

“Rebić je zaslužan za to što je Milan visoko i dobro stoji u utrci za naslov. U Europi ih je tek naivnost spriječila da skupe vrijedne bodove”.

