Dalić će morati riskirati, ne želi da mu se dogodi najgori mogući scenarij

Treba stati na loptu i smiriti situaciju. Da, Hrvatska je poražena od Turske i odigrala je jako lošu utakmicu i prekinula niz od čak 37 domaćih utakmica u kojima nismo poraženi. Dramu ne treba raditi jer nastup na Euru i dalje nije upitan, a puno više trebali bi se brinuti za kritičnu atmosferu.

Pred Hrvatskom je sada Wales. Favoriti smo i tu nema dileme. Još sve držimo u svojim rukama, a i teško se sjetiti kada je zadnji put reprezentacija u Dalićevoj eri odigrala dvije loše utakmice. Protiv Turske je Dalić morao probati nešto novo s obzirom na ozljede. Napad Brekalo-Musa- Pašalić vjerojatno više nikad neće igrati pa tako ni protiv Walesa.





Brekalo je pokušavao, ali vidjelo se da nije u formi. Imao je nekoliko dobrih driblinga, ali nas je izluđivao lošim primanjima i bizarno jakim guranjem samog sebe u for. Kod Muse se vidjela želja, ali to je to. Jednostavno nije bio pravi iako ni nije dobio previše lopti. Pašalić je bio “zabetoniran” na krilu što je možda i njemu smetalo jer njemu je najjače oružje ulazak iz drugog plana. Budimo realni, kako smo jučer igrali nije postajao ni prvi plan, a kamoli drugi.

Petković će igrati

Dalić sada mora riskirati, ali sa zdravljem. Naravno, nakon razgovora s doktorima i samim igračima Dalić se nada da će moći od prve minute krenuti s Juranovićem i Petkovićem. Radi se o igračima koji imaju probleme s mišićem te su na početku okupljanja u Zagrebu radili izdvojeno od momčadi jer nisu bili u prigodi trenirati punom snagom.

Juranović bi možda čak mogao zaigrati i na desnom krilu iako je tamo puno realnije očekivati Majera koji se odmah nametnuo od ulaska u igru i imao jednu veliku priliku. Juranović bi trebao zapravo na desnog beka umjesto Stanišića. Igrač Bayerna na posudbi u Bayeru dobar je u obrani, ali je u napadu jučer pomalo izgledao izgubljeno te se vidi da mu fali minuta. Sada dolazimo do Petkovića.

Kapetan Dinama veliki derbi protiv Hajduka igrao je pod blokadama i ozljedio se. Jučer je opet igrao i riskirao ozljedu. Petković hoće igrati jer želi pomoći. Puno puta je u Dinamu tako i igrao. Utakmice s Villarealom, Hajdukom ili protiv Benfice samo su neki koje je on igrao pod blokadom da pomogne momčadi.

Dakle, Dalić će u Cardiffu krenuti sa sastavom (ako sve bude uredu); Livaković- Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa- Kovačić, Brozović, Modrić- Pašalić, Petković, Brekalo (ili Majer). A tko zna možda nas i iznenadi s nekom novom varijantom. Na kraju nije ni bitno ništa osim tri boda i odlaska u Njemačku.